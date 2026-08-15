Най-важните новини за деня: 15 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 август.

УКРАЙНА ВЗРИВИ РАКЕТЕН ОБЕКТ И ПОДПАЛИ ЛЕТИЩЕ С МИГ-ОВЕ С "КИНЖАЛ", БЕБЕ НА 3 МЕСЕЦА ЗАГИНА СЛЕД РУСКИ УДАР (ВИДЕО)

Поредна украинска въздушна атака, след обявена тревога за атака с ракети от руското министерство на извънредните ситуации, е завършила успешно. Видеокадри и снимки на очевидци от мястото на събитието показват взривове и стълбове дим - целта на атаката изглежда е важен обект за руската армия и руската военна промишленост.

КОЙ И КАК ЩЕ ПРИНУДИ ПУТИН ДА МОЛИ ЗА МИР В УКРАЙНА: КИТАЙ И ТУРЦИЯ, АКО САЩ ПОКАЖАТ УМ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Подходът на САЩ да постигне мир в Украйна, чиито изпълнители са Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент Доналд Тръмп, остава погрешен, защото не пресича двете най-важни за Путинова Русия "външни артерии". Това пише Роб Моняк в материал за турския информационен проект Clash Report.

100 ПЪТИ ПО-МОЩНИ ОТ ФЕНТАНИЛА: МИТНИЦИТЕ АЛАРМИРАТ ЗА НОВА СМЪРТОНОСНА ДРОГА У НАС

За появата на нови опасни наркотични вещества предупреди заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов в ефира на Нова телевизия. Сред тях са нитазените, които по думите му могат да бъдат до 100–150 пъти по-мощни от фентанила. От едно хапче могат да бъдат произведени над 100 дози. ОЩЕ: С дрога и 4-месечно бебе: Задържаха наркодилър в София

КРАЙ С РУСКИЯ STARLINK И ВСИЧКИ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ? ФАТАЛНИЯТ УКРАИНСКИ УДАР С "ФЛАМИНГО"

Както писахме, в нощта срещу 15 август украинските сили удариха ракетно-космическия център "Прогрес" в Самара, където се сглобяват ракетите-носители "Союз". Успешният удар е от изключително значение, тъй като от тези ракети са пуснати руските спътници "Расвет", които са аналогът на Starlink, както и много други руски военни сателити. Ударът е бил извършен с украинските крилати ракети "Фламинго" и бе потвърден от президента Володимир Зеленски.

УКРАИНСКАТА АРМИЯ РАЗБИ АМЕРИКАНСКАТА С ДРОНОВЕ: ТАЙНИТЕ ЗА УСПЕХА

Тотален провал за американската армия срещу украински оператори на военни дронове – това е резултатът от учение на полигона на Съвместния многонационален център за бойна подготовка в Бавария. Американците са участвали в ученията с около 3500 войници, а главната им сила е била Трета бронетанкова бригадна бойна група от Първа кавалерийска дивизия. Украинците са участвали с Първи батальон на Четвърти пехотен полк и с войници от 412-та бригада "Немезида", по-точно това са били оператори на дронове, защото "Немезида" е част от Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

НЕБИВАЛ ВОЕНЕН ПАРАД ВЪВ ВАРШАВА С УЧАСТИЕТО НА СЪЮЗНИЦИТЕ: СЕРИОЗЕН ЗНАК КЪМ МОСКВА (ВИДЕА)

Полша проведе най-големия си военен парад по случай Деня на полската армия - около 1800 военнослужещи и над 300 военни машини преминаха по улиците на столицата Варшава, а в небето бяха показани изтребители F-16 и F-35.