Кабинетът "Радев":

Пик на жегата до 40 градуса, след това рязка промяна на времето

29 юни 2026, 7:42 часа 901 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пик на жегата до 40 градуса, след това рязка промяна на времето

Днес и утре (29 и 30 юни) се очакват температури до 40 градуса. Така изпращаме месеца. Това е първият горещ цикъл. Най-високите температури се очакват по поречието на река Дунав, Сандански, Петрич, Пловдив и Пазарджик. По морето също е много топло – над 30 градуса, като заради влагата се усеща и по-топло. От вторник, в продължение на няколко дни, ще има опасност от гръмотевични процеси и локални интензивни валежи. В сряда, четвъртък и петък (1, 2 и 3 юли) в различни точки на страната ще вали. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 29 юни - 5 юли 2026 г.

Месец юли ще започне с малко по-ниски температури. България ще е в периферията на този топлинен купол, който се е настанил над Европа.

„Към 8 – 9 - 10 юли очакваме поредната топла вълна“, каза синоптикът.

Времето днес

Седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна, а синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще е във вторник. Термометрите днес ще показват до 37-38 градуса, а във втроник – ще стигат и до 40 в регионите с обичайно горещо време като например – Петрич и Сандански.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Внимание - горещо! Жълт код в цялата страна за понеделник

Препоръките на специалистите - да не сме на открито в диапазона между 11:00 и 16:00 часа, да носим светли дрехи и да пием повече вода и по-често.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Валежи дъжд прогноза за времето жеги Николай Василковски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес