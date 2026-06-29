Пик на жегата до 40 градуса, след това рязка промяна на времето

Днес и утре (29 и 30 юни) се очакват температури до 40 градуса. Така изпращаме месеца. Това е първият горещ цикъл. Най-високите температури се очакват по поречието на река Дунав, Сандански, Петрич, Пловдив и Пазарджик. По морето също е много топло – над 30 градуса, като заради влагата се усеща и по-топло. От вторник, в продължение на няколко дни, ще има опасност от гръмотевични процеси и локални интензивни валежи. В сряда, четвъртък и петък (1, 2 и 3 юли) в различни точки на страната ще вали. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

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Месец юли ще започне с малко по-ниски температури. България ще е в периферията на този топлинен купол, който се е настанил над Европа.

„Към 8 – 9 - 10 юли очакваме поредната топла вълна“, каза синоптикът.

Времето днес

Седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна, а синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще е във вторник. Термометрите днес ще показват до 37-38 градуса, а във втроник – ще стигат и до 40 в регионите с обичайно горещо време като например – Петрич и Сандански.

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Препоръките на специалистите - да не сме на открито в диапазона между 11:00 и 16:00 часа, да носим светли дрехи и да пием повече вода и по-често.