Затягат правилата за наемите в България: Важна промяна за всички апартаменти за краткосрочно настаняване

През следващата година апартаментите, които се отдават под наем за краткосрочно настаняване, ще бъдат вкарани в Единната туристическа система, каза пред журналисти във Варна министърът на туризма Илин Димитров. Той уточни, че това е указание на Европейската комисия и е заложено в управленската програма на правителството, в частта й за туризма.

Целта е секторът да бъде изсветлен и да се отчита реално броят на нощувките, допълни Димитров. По думите му са планирани и промени в законодателството, според които общините да бъдат задължени да разходват поне 35% от събрания туристически данък за маркетинг и реклама. Целта е да бъде децентрализиран процесът на рекламиране на обектите по места, а в общините да има повече събития, каза още министърът, цитиран от БТА.

Летищата

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Димитров допълни, че предстои създаването на фонд за авиосвързаност и реклама, за да бъдат подпомагани превозвачите с тригодишни програми. Летищата у нас все още не са достигнали нивата на пътникопотока от 2019 година, единственото изключение е софийското, изтъкна министърът. Той уточни, че разговорите по темата за създаването на фонда са много напреднали и ако бъде постигната договореност, вероятно броят на седалките ще се увеличи с няколкостотин хиляди.

Необходимо е да се работи и за повишаване качеството на услугите в сектора, допълни Димитров. Той уточни, че на 27 септември във Варна ще бъде основана Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, с Обсерватория за измерване качеството на туризма. Паралелно с това събитие в Морската градина ще бъде поставено началото на Алея на международния туризъм. В нея всяка нова страна, университет или организация, които се присъединяват към Асоциацията, ще засажда дърво.

Застраховките за пътуване

Министерството планира и промени, свързани с гаранционния фонд за туроператорите, посочи Димитров. Той изтъкна, че в момента те сключват застраховка, която е лимитирана, като най-често платените пакети са в пъти по-скъпи. По този начин не всички хора, които са платили за своята почивка, получават парите си обратно в случай на фалит или някакви форсмажорни обстоятелства, каза министърът. По думите му целта е фондът да обезпечи по-спокойно пътуване и по-голяма сигурност за хората, а постъпленията в него ще бъдат процент от полиците.

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Летният сезон за 2026 г.

Сезонът през тази година започна трудно, защото имаше проблеми на германския пазар, твърди Димитров. Според него в момента данните сочат, че секторът вече е почти на нивата от миналата година. Туристическите регистрации са около 1 610 000 за юли, спрямо 1 650 000 за същия месец на миналата година, каза министърът. Според него по-важно е обаче да се види дали има и какви са разликите в цените на пакетите и в престоя на гостите. Тези данни ще излязат в края на септември - началото на октомври и тогава ще анализираме целия сезон в детайли, каза Димитров. По думите му със сигурност не може да се говори за катастрофа, но няма поводи и за голяма радост, като цяло летният сезон ще бъде сходен с миналогодишния.

Министърът коментира още, че през тази година в страната ни има 26 плажа и 6 марини със Син флаг. По думите му целта е броят им да стане 40, затова се работи активно с концесионерите. Като много положителен момент Димитров изтъкна и това, че по данни на Европейската асоциация по околна среда и водите нашата страна е на трето място в Европа по качество на водата за къпане.

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