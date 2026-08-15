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Прогноза за времето - 16 август 2026 г. (неделя)

15 август 2026, 19:13 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 16 август 2026 г. (неделя)

Какво време ни очаква в неделния ден? През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 29°.

В планините 

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, след обяд в масивите от Западна България – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието 

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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