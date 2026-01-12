Отива ли си леденото време? Отговорът от Николай Василковски

Днес и утре (12-13 януари) ще е много студено – минус 10 – минус 13 градуса. Валежи от сняг в понеделник не се очакват. Във вторник следобед няма да е толкова студено, но ще мине един снежен фронт. Четвъртък, петък и събота ще има локални валежи от дъжд. В петък има изгледи за локални валежи от дъжд и сняг. Тази прогноза за времето за седмицата (12-18 януари) направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

"Днес вятърът ще е по-силен, от утре ще се успокой", каза синоптикът.

Почивните дни ще са облачни. На Антоновден има изгледи за слаби валежи от дъжд и сняг в Югозападна България.

Ранните прогнози допускат оформяне на по-съществена валежна обстановка към 23-24 януари. Ще вали дъжд, който в зависимост от понижението на температурите, ще преминава в сняг.

Времето днес

Жълт код за ниски температури обявиха за днес в 18 области на страната. Предупреждението е в сила за областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.

Минималните температури ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, в София – около минус 10 градуса, по Черноморието – от минус 5 до минус 2 градуса.

Максималните в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6 и минус 1 градус, в София – около минус 5 градуса. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.