Спорт:

Ледена прогноза от проф. Георги Рачев: Идва ли и затопляне?

09 януари 2026, 07:48 часа 375 прочитания 0 коментара
Ледена прогноза от проф. Георги Рачев: Идва ли и затопляне?

В тези времена трябва да се тръгва по-рано и бавно и лека да се предвижваме. Лебедово езеро се получава. Много е студено, а тепърва, за кратко, ще става топло. Враца показа един максимум от минус 7 градуса тази нощ. Вечерта ще започне да вали и този преход от дъжд към снег, ще е опасен. Днес и в събота и неделя (10-11 януари) ще усетим цялата красота на зимата – дъжд, сняг, ниски температури, поледици. В неделя очакваме леден ден. В понеделник и вторник (12-13 януари) ще е минус 10-12 градуса. От сряда ни очаква затопляне и температури най-нормалните за сезона. Зимата вече е в рамките на няколко дни.

Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: "Голям студ няма да берем": Симеон Матев за задаващия се студен фронт на хоризонта

На 14 януари (сряда) влиза топъл въздух и над България ще се установи едно приятно време. Но няма да тръгнем по джапанки“, пошегува се той.

Времето днес

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне, а в Източна България ще се ориентира от югозапад.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Януарски рекорд в София: Ето кога идва обратът според проф. Рачев

Минималните температури ще бъдат между минус 8 и минус 3 градуса, в София – около минус 8 градуса. Максималните ще са от 0 – 1 градус в Североизточна България до 7-8 градуса на места в Южна, в София – около 2 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Зима студ сняг прогноза за времето Георги Рачев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес