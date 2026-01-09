Ледена прогноза от проф. Георги Рачев: Идва ли и затопляне?

В тези времена трябва да се тръгва по-рано и бавно и лека да се предвижваме. Лебедово езеро се получава. Много е студено, а тепърва, за кратко, ще става топло. Враца показа един максимум от минус 7 градуса тази нощ. Вечерта ще започне да вали и този преход от дъжд към снег, ще е опасен. Днес и в събота и неделя (10-11 януари) ще усетим цялата красота на зимата – дъжд, сняг, ниски температури, поледици. В неделя очакваме леден ден. В понеделник и вторник (12-13 януари) ще е минус 10-12 градуса. От сряда ни очаква затопляне и температури най-нормалните за сезона. Зимата вече е в рамките на няколко дни.

Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

На 14 януари (сряда) влиза топъл въздух и над България ще се установи едно приятно време. Но няма да тръгнем по джапанки“, пошегува се той.

Времето днес

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне, а в Източна България ще се ориентира от югозапад.

Минималните температури ще бъдат между минус 8 и минус 3 градуса, в София – около минус 8 градуса. Максималните ще са от 0 – 1 градус в Североизточна България до 7-8 градуса на места в Южна, в София – около 2 градуса.