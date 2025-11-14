По-чиста среда за региона: Панагюрище и Стрелча модернизират системата за биоразградими отпадъци

Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Община Панагюрище, в партньорство с община Стрелча, започва изпълнението на проект за разширение и надграждане на системата за разделно събиране и компостиране на биоразградими отпадъци. Инициативата е насочена към намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез пълноценното оползотворяване на зелени, хранителни, дървесни и хартиени отпадъци и въвеждане на нови технологии за компостиране.

Общият размер на инвестицията е над 4,49 млн. лв., като близо 3 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. Срокът за изпълнение е 17 месеца.

Проектът предвижда изграждане на инсталация за закрито аеробно компостиране с капацитет 4 365,71 тона годишно, разположена на площадката на Регионалното депо за битови отпадъци в землището на гр. Панагюрище, местност „Братаница“. Разширението и модернизацията ще позволят по-ефективно третиране на разделно събраните отпадъци от територията на двете общини и ще осигурят производство на висококачествен компост за местната общност и бизнеса.

В рамките на проекта ще бъдат доставени необходимите съдове, техника и оборудване за организиране на разделното събиране на биоотпадъците от всички населени места в общините Панагюрище и Стрелча. Това ще даде възможност за въвеждане на изцяло нов тип услуга за жителите – събиране и компостиране на зелени и биоразградими отпадъци директно от източника на образуването им.

С изпълнението на проекта ще се постигне разделното събиране и рециклиране на около 4 365 тона отпадъци годишно, като се осигурява допълнителен капацитет от 2 365,71 тона годишно за рециклиране, както и 2 000 тона годишен капацитет на модернизирана инсталация за компостиране. Това ще допринесе за постигане на националните и европейските цели за отклоняване на биоотпадъците от депа и за изпълнение на изискванията за задължително разделно събиране след 2023 г.

Очакваните резултати включват намаляване на вредните емисии от депонирането на отпадъци, предоставяне на нови услуги и висококачествен компост за жителите и бизнеса, както и разкриване на нови работни места за експлоатацията на инсталацията. По този начин проектът ще допринесе за по-чиста околна среда и по-устойчиво развитие на региона.