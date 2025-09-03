По-евтина винетка заради еврото и цените на всички винетки в евро: Вече има официално предложение

Готви се поевтиняване на винетките заради приемането на еврото в България. Но всъщност влизането ни в еврозоната не е официалната причина, а практическата - и не става въпрос за всички винетки, а само за еднодневната.

На обществено обсъждане вече са публикувани промени в Тарифата за пътните такси. Предложената цена за еднодневната винетка (24 часа) е 4,09 евро т.е. 8 лева. Сега цената е 10 лева (5,11 евро). Но идеята е тази винетка да бъде въведена чак на 3 февруари, 2026 година.

Причината сега да има официална инициатива за промяна е защото ЕК вече обърна внимание, че България не изпълнява евродиректива, посочва в. "Сега". Съгласно правилата на ЕС за колите, които минават транзит през страната бързо, в рамките на 24 часа, трябва да се събират по-ниски такси от тези за месец, седмица или уикенд (които в момента са 30, 15 и 10 лева, а в евро ще са съответно 15.34 евро, 7.67 евро и 5.11 евро). Годишната винетка, която в момента е 97 лв., ще се преизчисли на 49.60 евро.

Винетка само за ден ще е от полза предимно за минаващи транзит през България. Еднодневната винетка няма да е изгоден вариант за шофьори на леки коли, които често пътуват из страната. Тя може да е от полза за хора, които се движат само в рамките на едно населено място и изобщо не карат по републиканската пътна мрежа или излизат инцидентно, до 2-3 пъти в годината, извън населеното място.

В първия месец от въвеждането на еврото в България - от 1 до 31 януари 2026 г., плащането за винетки и на тол такси все още ще може да се извършва и в левове (това е т.нар. период на двойно обращение), се посочва в проекта за промени в тарифата.

