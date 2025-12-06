Най-важните новини за деня: 6 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 декември 2025 г.

ПРЕКРОЕНИЯТ БЮДЖЕТ 2026 - ПУБЛИКУВАН В 11:57 ЧАСА В ПЕТЪК ВЕЧЕР

Точно в 11:57 часа вечерта на 5 декември, Министерството на финансите изпрати съобщение до медиите по електронен път, че е публикуван новият проект за държавен бюджет за 2026 година. Колко абсурдно е такова поведение няма смисъл да се обяснява - но всички икономически и финансови журналисти отдавна знаят какво прави финансовото министерство и как дори редовните отчети за консолидираната фискална програма биват постоянно публикувани около и малко след 18:00 часа в петък, т.е. извън нормално работно време.

Никола Цолов, снимка: БГНЕС

НИКУЛДЕН, КОЙТО ЩЕ ПОМНИ ДЪЛГО: ЦОЛОВ СПЕЧЕЛИ ПЪРВИ ПОДИУМ ВЪВ ФОРМУЛА 2!

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, си направи прекрасен подарък за Никулден! Пилотът на Кампос Рейсинг спечели първи подиум в кариерата си във Формула 2. Той завърши на трето място в спринта в Абу Даби. "Българският лъв" изостана с 9.605 секунди от съотборника си Арвид Линдблад, който триумфира в състезанието, а втори се класира Джошуа Дюрксен от AIX Racing.

КЪМПИНГ "АРАПЯ" Е ПОД ВОДА, УЛИЦИ И ПОСТРОЙКИ В ЦАРЕВО СА ОТНЕСЕНИ ОТ НОВО НАВОДНЕНИЕ (ВИДЕО)

Продължителните валежи в Бургаско предизвикаха локални наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево. Наводнени са редица незаконни обекти по поречието на реката, които ще бъдат премахнати, съобщиха от общината.

Християн Пендиков, снимка: Actualno.com

ПРОГЛЕЖДАТ В БЪЛГАРИЯ: ХРИСТИЯН ПЕНДИКОВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ СТУДЕНТИ (ВИДЕО)

В навечерието на празника на студентите Actualno.com се обърна със запитване към Министерство на образованието и науката (МОН), за да разберем колко са македонските студенти в България. По данни на МОН в момента в България учат 819 студенти от Република Северна Македония, като повече от половината от тях свободно декларират българския си произход. Гост в Студио Actualno Балкани е един от тези 819 македонски студенти Християн Пендиков.

ВРАТАРЯТ, КОЙТО ПИШЕ ДЕТСКИ КНИЖКИ, ЗА ДА ВЪЗПИТА МЛАДИТЕ НА УВАЖЕНИЕ, МОРАЛ И ЦЕННОСТИ

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

БЮДЖЕТ 2026 VOL. 2: УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ОСИГУРОВКИ САМО СЕ ОТЛАГА ЗА 2027 Г.

При нова вълна от недоволство в социалните мрежи и критики с възмущение, че управляващото мнозинство крие последните варианти на бюджетните закони, ревизираният проект на бюджет 2026 бе публикуван от министерството на финансите в 23:57 часа в петък вечер.

ПУТИН ДА СПРЕ УБИЙСТВАТА: УКРАЙНА ПРЕДАДЕ ОБЩА ПОЗИЦИЯ СЪС САЩ. РУСИЯ НАМЕКНА, ЧЕ И НОВИЯТ ПЛАН ЗА МИР ЩЕ Е ПОД НЕЙНА ДИКТОВКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

В продължение на два дни специалният пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър се срещаха със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на украинските въоръжени сили генерал Андрий Хнатов. Поводът - дискусиите по мирния план на Вашингтон, чиято първоначална версия от 28 точки предизвика остри критики, защото се твърди, че на практика води до капитулация на Киев и че облагодетелства руския диктатор Владимир Путин.

Атанас Зафиров, снимка: БСП

"ЧУВАМЕ ХОРАТА ОТ ПРОТЕСТА": ЗАФИРОВ ОБЯВИ, ЧЕ ОСТАВКАТА НА КАБИНЕТА В МОМЕНТА НЕ Е НА ДНЕВЕН РЕД

"Всичко, което договорихме със социалните партньори и с обществото, е факт в новия проект за бюджет, така че на този етап няма причина да преосмисляме нашето участие в управлението." Това заяви пред журналисти вицепремиерът и председател на коалиция "БСП - Обединена левица" Атанас Зафиров в Николаево, където е официален гост на празника на града. Той подчерта, че от коалицията са заявили, че ще преосмислят участието си в управлението, ако социалните придобивки не бъдат защитени в бюджета.

ОРБАН РАЗВЪРЗА ТОРБАТА С ПОДАРЪЦИТЕ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ, ДОКАТО БУДАПЕЩА Е НА РЪБА НА ФАЛИТА

Унгарски правителствени политици и представители на управляващата партия Фидес го обвиняват във всякакви неща: Петер Магяр, лидер на опозицията, ръководител на партия "Тиса" и фаворит за парламентарните избори през пролетта на 2026 , бил роб и наемник на Брюксел; агент на Украйна и подстрекател към война, който искал насилствено да вербува за фронта годни за работа унгарски мъже; бил корумпиран шарлатанин, който съсипва Унгария ; насилник на жени. Накратко: лъжец и измамник.

Снимка: БГНЕС

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 7 ДЕКЕМВРИ 2025 Г. (НЕДЕЛЯ)

Какво да очакваме в първата неделя от декември 2025 г. - нека разберем с прогнозата за времето. През нощта ще бъде облачно и на места в Централна и Източна България все още ще има валежи. През деня само в крайните източни райони ще превалява дъжд. Следобед над Югозападна България и западните райони на Горнотракийската низина облачността ще се разкъсва и намалява. Над останалата част от страната ще остане облачно, в низините - мъгливо. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Температурите ще останат без съществен дневен ход, минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 6° и 11°. В София минималната температура ще е около 4°, максималната - около 8°.

ЦЕЛИ РЕГИОНИ У НАС МОЖЕ ДА ОСТАНАТ БЕЗ ПОМИНЪК ЗАРАДИ НОВА ЕВРОДИРЕКТИВА

Тютюнопроизводителите у нас са силно притеснени, че нови общоевропейски правила ще ударят поминъка им.

ДРОНОВЕ СРЕЩУ ДРОНОВЕ ВЪВ ВОЙНАТА ЗА УКРАИНСКОТО НЕБЕ (ВИДЕО)

Руски дрон се носи над ранен украински войник, готвейки се да пусне взривно устройство и да го довърши. Изведнъж украински дрон се блъска в него, взривява го и спасява живота на войника, разказва The Wall Street Journal.