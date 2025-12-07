Екипажът няма храна: Две министерства се впрегнаха с танкера "Кайрос"

Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера „Кайрос“, който се намира край бреговете на Ахтопол, съобщиха от военното министерстпво. При разговор днес на представители на ИА „Морска администрация“ с хората от екипажа е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства. В момента се подготвя доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден.

Кой координира действията?

Действията се координират от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, за да достави на екипажа на танкера „Кайрос“ необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.

Подробности за танкера край Ахтопол

Танкерът е един от двата атакувани от дронове в Босфора кораби в средата на седмицата и плава под флага на Гана. Той пусна котва на по-малко от километър от брега на Ахтопол на 5 декември и към момента все още остава на мястото си. Силното вълнение пречеше българските власти да стигнат до екипажа и да направят проверка на борда.

Все още няма официални данни как корабът е попаднал край Ахтопол. След като е установена връзка с плавателния съд са дадени указания. На борда на „Кайрос“ има 10 души екипаж, като всички те са добре, съобщават българските власти и допълват. ОЩЕ: Екипажът на танкера "Кайрос" край Ахтопол има храна и вода за 3 дни