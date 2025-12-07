Свлачище затвори "Беклемето", докато гръцките фермери блокират "Кулата"

Затворен за движение е проходът Троян-Кърнаре, познат като Беклемето, както и ГКПП "Кулата" с Гърция. Информацията е от Агенция "Пътна инфаструктура" (АПИ). Проходът е затворен от сутринта, а причината е свлачище, докато проблемите с трафика на граничния пункт се дължи на поредната блокада на гръцките фермери. Временно движението по път II-35 Троян – Кърнаре при км 117 е ограничено в двете посоки поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", гласи първото съобщение, докато ограничението за "Кулата" е само тежкотоварни автомобили над 12 тона. Т

рафикът на товарните автомобили се отклонява по обходен маршрут: път I-1 София - Кулата през пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - ГКПП "Илинден".

11.45 гръцките фермери от района на Серес блокираха движението на товарни автомобили на "Кулата – Промахон" и в двете посоки, предаде БНР. Намерението им е блокадата да продължи до 16 часа, казаха от "Гранична полиция".

Мицотакис призовава за диалог

В седмичната си публикация в неделя сутринта премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че фермерите са оправдани да търсят подобрени условия, но подчерта, че смислени решения идват само чрез диалог. Мицотакис призна натиска, предизвикал скорошните демонстрации, но предупреди, че „крайните форми на протест, като например блокади на пътища“, в крайна сметка нарушават ежедневието и не ускоряват напредъка. Той подчерта, че фермерите ще получат всички дължими им средства, пише гръцкото издание Kathimerini. ОЩЕ: Гръцките фермери затвориха и ГКПП “Капитан Петко Войвода“