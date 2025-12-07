"Децата на България не са за продан": Родители предупреждават за опасни промени в Семейния кодекс

Родители са в шок от планираните промени, които депутатите искат да гласуват на второ четене в пленарна зала относно Семейния кодекс, става ясно от писмо на група родители до парламнета и медиите. "Спрете промените в семейния кодекс преди второ гласуване, оттеглете това безумие и дайте шанс на децата да имат нормално детство дори и след раздяла!", призовават родителите. Междувременно в социалнте мрежи в страницата "За Разумното Прилагане на Споделено Родителство" се отправя призива "Не пипайте децата ни!".

"Защо, за Бога, искате да продадете детството на децата на съда и социалните? Защо въвеждате напълно нерегламентиран термин - Споделено родителство по исков ред, при все че в закона съществува Съвместо попечителство чрез споразумение? Какво общо има въвеждането на Споделено родителство по исков ред с управлението и на България, че то е дефинирано в Коалиционното споразумение за управление на Републиката? С децата ни ли търгувате? За какво ги разменихте?", са сред въпросите на притеснените родители.

Те обръщат внимание, че, за да не искат Споразумение, родителите са в дълбок конфликт, обикновено има наличие на домашно насилие или личностни разстройства, които все още не могат да бъдат адекватно идентифицирани от работещата система?

"Как ще оставите само дете с родител алкохолик, педофил, наркоман, насилник или психично болен, само защото му е родител? Знаете ли как се доказват горните състояния в съда? -Не могат да се докажат защото методиките на вещите лица, на съда са толкова абсурдни, а лъжесвидетелите са толкова платени, че наркоманът излиза чист, а насилникът - жертва на отчуждение", посочват родителите. ОЩЕ: Рисково и прибързано: Протест срещу въвеждането на принудително съвместно попечителство над деца

Кой е гласувал опасните промени в Семейния кодекс?

От страницата "За Разумното Прилагане на Споделено Родителство" са направили справка кой е гласувал спорните промени на 26 ноември 2025 г. в Комисията по конституционни и правни въпроси.

Закнопроектът е подкрепен от 11 депутати, въпреки над 160 становища от МВР, Прокуратурата, Висшия адвокатски съвет, съдии, психолози, юристи и граждански организации.

Присъствали членове нса комисията, участвали в гласуванията:

ГЕРБ–СДС:

Бранимир Балачев

Георги Кръстев

Николай Братованов

ИТН (Има такъв народ):

Александър Рашев

БСП

Биляна Иванова

Мая Димитрова

Нина Димитрова

Възраждане:

Цвета Рангелова

Петър Петров

Златан Златанов