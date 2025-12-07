Войната в Украйна:

"Децата на България не са за продан": Родители предупреждават за опасни промени в Семейния кодекс

07 декември 2025, 08:54 часа 348 прочитания 0 коментара
"Децата на България не са за продан": Родители предупреждават за опасни промени в Семейния кодекс

Родители са в шок от планираните промени, които депутатите искат да гласуват на второ четене в пленарна зала относно Семейния кодекс, става ясно от писмо на група родители до парламнета и медиите. "Спрете промените в семейния кодекс преди второ гласуване, оттеглете това безумие и дайте шанс на децата да имат нормално детство дори и след раздяла!", призовават родителите. Междувременно в социалнте мрежи в страницата "За Разумното Прилагане на Споделено Родителство" се отправя призива "Не пипайте децата ни!". 

"Защо, за Бога, искате да продадете детството на децата на съда и социалните? Защо въвеждате напълно нерегламентиран термин - Споделено родителство по исков ред, при все че в закона съществува Съвместо попечителство чрез споразумение? Какво общо има въвеждането на Споделено родителство по исков ред с управлението и на България, че то е дефинирано в Коалиционното споразумение за управление на Републиката? С децата ни ли търгувате? За какво ги разменихте?", са сред въпросите на притеснените родители. 

Те обръщат внимание, че, за да не искат Споразумение, родителите са в дълбок конфликт, обикновено има наличие на домашно насилие или личностни разстройства, които все още не могат да бъдат адекватно идентифицирани от работещата система?

"Как ще оставите само дете с родител алкохолик, педофил, наркоман, насилник или психично болен, само защото му е родител? Знаете ли как се доказват горните състояния в съда? -Не могат да се докажат защото методиките на вещите лица, на съда са толкова абсурдни, а лъжесвидетелите са толкова платени, че наркоманът излиза чист, а насилникът - жертва на отчуждение", посочват родителите. ОЩЕ: Рисково и прибързано: Протест срещу въвеждането на принудително съвместно попечителство над деца

Кой е гласувал опасните промени в Семейния кодекс?

От страницата "За Разумното Прилагане на Споделено Родителство" са направили справка кой е гласувал спорните промени на 26 ноември 2025 г. в Комисията по конституционни и правни въпроси.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Закнопроектът е подкрепен от 11 депутати, въпреки над 160 становища от МВР, Прокуратурата, Висшия адвокатски съвет, съдии, психолози, юристи и граждански организации.

Присъствали членове нса комисията, участвали в гласуванията: 

ГЕРБ–СДС:

Бранимир Балачев

Георги Кръстев

Николай Братованов

ИТН (Има такъв народ):

Александър Рашев

БСП

Биляна Иванова

Мая Димитрова

Нина Димитрова

Възраждане:

Цвета Рангелова

Петър Петров

Златан Златанов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Родители Семеен кодекс споделено родителство
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес