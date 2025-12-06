Църковен празник на 7 декември: НЕ правете това утре, носи нещастие

На 7 декември, според новия църковен календар, се чества паметта на Свети Амвросий Медиолански. Ето какви са традициите, свързани с този църковен празник, суеверията и табутата, свързани с него.

История на църковния празник на 7 декември

Свети Амвросий Медиолански - епископ, праведник и изключителен християнски писател, живял в Италия през четвърти век. Произхожда от благородно семейство. Когато станал епископ на Милано, той дарил имуществото си на църквата и се посветил на строг и скромен живот.

Амвросий е смятан за един от най-великите проповедници на християнството. Епископът оставя след себе си богато богословско наследство и е обичан от хората, до голяма степен благодарение на чудесата, извършени чрез неговите молитви.

След смъртта му светите мощи били поставени в църква, построена по заповед на епископа. По-късно на това място била построена базиликата „Свети Амвросий“, където мощите се съхраняват и до днес.

На този ден църквата почита и мъченица Филотея.

За какво трябва да се молите на този ден и какво не трябва да правите на 7 декември?

Свети Амвросий е почитан като покровител на учителите, проповедниците и певците. Хората се обръщат към светеца за помощ в ежедневните дела и особено за изцеление на болните.

Празникът се смята за преходен ден от празника на Св. Варвара, Св. Сава и Никулден към подготовката за Коледа. От този ден нататък започват домакинските задължения – трябва да подредите дома си, да проверите провизиите си и да приготвите месо и риба за празничната трапеза.

На църковния празник 7 декември, както и на всеки друг ден, човек трябва да се въздържа от ругатни и спорове, трябва да се избягва завистта, мързела или отчаянието. Рождественският пост продължава.

Според общоприетото поверие, на този ден не се препоръчва: тръгването на дълъг път. Вярва се, че ако сте тъжни и плачете на този ден, ще плачете и през следващите 40 дни. Всеки незначителен спор, започнат на този ден, може да се превърне в продължителен конфликт.

Според традицията жените трябва да избягват тежката работа и прането, а ярките дрехи, веселите песни и шумната компания също са забранени - за да не привличат вниманието на злите сили.

Времето на този ден може да даде представа за студовете през зимата и времето през лятото. Ако денят е ясен, ще има силни зимни студове. Ако навън топло и кишаво - топлото време ще продължи още 10 дни. Ако небето е обсипано със звезди, очаквайте сняг. Ако започне да вали сняг и дъжд - лятото ще бъде дъждовно.

