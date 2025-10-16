Победителите в "Хижа на годината 2025": общността, която възприема планината като дом

На 15.10 церемония по награждаване събра хижари, планинари, доброволци, партньори и медии за третото издание на "Хижа на годината" – кампанията на приключенска медия "360 градуса" и Български туристически съюз, която превръща грижата за хижите и заслоните в обща кауза. Водещите Митко Павлов и Радина Думанян напомниха на присъстващите, че това не е просто конкурс, а платформа за споделяне, търсене на решения, подобряване на условията за туризъм, повишаване на културата в планината и доброволчество.

"Нашата мисия е чрез кампанията да показваме добрите примери, да говорим за трудностите, да търсим решения за справяне с тях, да създадем общност, която да се грижи колективно за богатствата на нашите планини" – Полина Димитрова, организатор на кампанията

От старта на кампанията на 15 май до 15 октомври има регистрирани 42 984 гласа, 490 000+ преглеждания на уебсайта и 3,5+ млн. преглеждания на материали в социалните мрежи на Хижа на годината.

Гласовете на планинарите в България определиха:

Победители в конкурсните категории (2025)

Хижар за пример

Победител: Димитър Вълчев, хижар на хижа "Белмекен"

Хижа/заслон с най-природосъобразни практики

Победител: хижа "Септември" – Витоша

II място: х. "Ехо"

III място: х. "Балканити"

Хижа/заслон с най-добра кухня

Победител: хижа "Малка Бузлуджа (стара)" – Стара планина

II място: х. "Камен дел"

III място: х. "Мургаш"

Най-чиста и спретната хижа/заслон

Победител: хижа "Фенера" – Средна гора

II място: х. "Камен дел"

III място: х. "Балканити"

Най-добър заслон (нестопанисван на място)

Победител: заслон "Страшно езеро"

II място: зсл. "Кончето"

III място: зсл. "Велийца"

Най-добра хижа, обслужвана с лек автомобил

Победител: хижа "Малка Юрта" – Рила

II място: х. "Малка Бузлуджа – стара"

III място: х. "Партизанска песен"

Най-добра хижа/заслон, обслужвана с високопроходим автомобил/лифт

Победител: хижа "Мальовица" – Рила

II място: зсл. "Спано поле"

III място: х. "Руй"

Най-добра хижа/заслон, обслужвана без МПС

Победител: хижа "Иван Вазов" – Рила

II място: зсл. "Тевно езеро"

III място: х. "Белмекен"

Победители в грантови програми:

"Цветни хижи и заслони": 11 одобрени обекта, които получават бои, лакове и мазилки, за да подобрят хижите - Кикиш, Пробойница, Чумерна, Грънчар, Синаница, Ехо, зсл. Тевно езеро, Балканити, Планинарска песен, Вихрен, Скакавица

Подновяване на маркировки и облагородяване на зоната около хижата: Победител: х. Изгрев

"Уютна хижа" - Победител: х. Васил Левски

"Енергиен запас за хижите"- Победител: заслон Тевно езеро

"Велохижите" - Победители: х., Беласица, х. Карандила, х. Руй, х. Мазалат, х. Фенера

"За БТС кампанията е естествен път за комуникация със стопаните на хижи и заслони". – Венцислав Венев, председател на Български туристически съюз.

За периода между миналогодишната церемония и тази година в рамките на кампанията "Хижа на годината" бяха отчетни и всички подобрения, изпълнени при хижите победители от 2024 година:

- Големият победител от миналата година х. "Македония" инвестира в закупуване на технологии за осигуряване на енергийна независимост на хижата (батерии 15 kW, бензинов генератор, водно електрическа турбина, ретранслатор). Подобри изолацията на сградата с нова висококачествена дограма, обособи кът за изнесен офис и стартира нов сайт с нова визуална идентиченост;

- Заслон "Страшното езеро" вече е електрифициран;

- Тридесет обекта в планината се сдобиха с аптечки по единен стандарт за повишаване на безопасността по планинските пътеки;

- Подобрена маркировка по ключови маршрути и изграден кът за отдих пред х. Гранчар;

- х. "Христо Смирненски" получи зарядна станция за електромобили - стъпка към намаляване на локалното авто-замърсяване в планините.

- Подобряване на условията за настаняване в х. Белмекен.

За допълнителна подкрепа на хижите и заслоните-победители, бяха организирани и изпълнени 6 доброволчески акции, които направиха местата още по-уютни, а стопаните им по-усмихнати.

В обхвата на тазгодишното издание пък бях реализирани две мащабни почиствания на едрогабаритни и строителни отпадъци от и около х. "Синаница" и х. "Бъндерица".

Номиниращи организации в кампанията: Български планинарски съюз; Планинска спасителна служба; Асоциация на планинските водачи – Планини и Хора; Асоциация на парковете; БААТ; MTB-BG; Българска Маунтин Байк Асоциация; Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил; Сдружение за дива природа "Балкани"; Екологично сдружение "За Земята"; Коалиция "За да остане природа в България"; видео поредица "Разказите на хижаря".