Възстановено е движението на камиони през ГКПП "Кулата – Промахон"

30 декември 2025, 21:32 часа
Възстановено е движението на камиони през ГКПП "Кулата – Промахон"

Възстановено е движението на моторни превозни средства над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през граничния преход "Кулата – Промахон" и по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през прехода "Илинден – Ексохи". Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението на тежкотоварни автомобили беше преустановено около 17:00 часа. Леки автомобили и микробуси преминаваха нормално.  Причина за въведените ограничения е протест на гръцките фермери, който започна на 3 декември.

Още: Блокада: ГКПП “Кулата“ е затворен от гръцките фермери

Протестът на гръцките фермери започна на 3 декември. Те протестират заради забавяне на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ. С блокади протестиращите гръцки земеделци продължават действията си в различни точки на страната, засилвайки натиска към правителството, информира гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
