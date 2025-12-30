Бургас посреща Нова година шумно, заедно и с много настроение

Близо 3000 парчета баница с късмети ще бъдат раздадени на площад „Тройката“ в новогодишната нощ. Чаша червено вино също ще очаква тези, които са решили да посрещнат Новата 2026 година на площада в Бургас. По традиция, баницата с късмети се приготвя от екипа на кухня "Аламинут" към ОП "Бургаски пазари". Градът ни се подготвя да изпрати старата година с впечатляваща програма.

Водещ на новогодишната нощ ще бъде харизматичният Теодор Каракачанов, който ще поведе публиката към последните секунди на старата и първите мигове на новата година.

Празничното настроение ще завладее площад „Тройката“ още от 22:30 часа, когато на сцената ще се качи бургаският глас Вениамин.

След като разпродаде за рекордно кратко време няколко последователни концерта в София, Пловдив и Варна и събра хиляди фенове, Криско избра Бургас, за да посрещне Новата година заедно с публиката.

По традиция празникът няма да мине без българско хоро – точно в полунощ то ще бъде поведено от ПФА „Странджа“, за да съчетае модерния ритъм с духа на традицията. След това зад пулта в новогодишната нощ застава DJ Stefan Avramov.

Сценарият и режисурата на празничната програма са на Пламен Каров.

Очаква ни незабравима новогодишна нощ, изпълнена с музика, емоции и празничен заряд – Бургас посреща Новата година шумно, заедно и с много настроение!