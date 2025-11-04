Войната в Украйна:

Поскъпва таксата за лична карта: С колко и откога

04 ноември 2025, 10:19 часа 212 прочитания 0 коментара
Поскъпва таксата за лична карта: С колко и откога

Таксата за издаване на лична карта поскъпва с 12 лв. от Нова година. Тя ще бъде 30 лева за документ със срок на валидност 10 години и 21 лева за 4-годишна валидност от януари 2026 година. Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, които са валидни до края на тази година.

Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на съответната област чрез обикновена услуга.

Може и по електронен път

Още: Предлагат рязка промяна на таксите за издаване на нова лична карта с чип

Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .

Снимка БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

Още: Ето с какво се различават новите лични карти от старите и с колко поскъпват (СНИМКИ)

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 250 (двеста и петдесет) лева, предава БГНЕС.

Още: Новите лични карти с чип създават проблеми на притежателите им, ето какви

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
лична карта такса поскъпване документи за самоличност
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес