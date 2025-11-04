Заради Бюджет 2026: Тристранката заседава извънредно

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе извънредно заседание в сряда (5 моември), съобщиха от правителствената пресслужба. В дневния ред на извънредното заседание са включени три точки - обсъждане на Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., на Проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., и на Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

В понеделник късно вечерта Министерството на финансите публикува проекта на държавния бюджет за 2026 г. Той се очаква да бъде внесен до края на седмицата в Народното събрание и ще е първият, който ще бъде изцяло в евро с оглед на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари догодина.

След като беше публикуван - прави впечатление, че разходите за заплати полицаите са многократно по-големи от тези за войниците ни, за учителите и за лекарите ни.

"Най-голямото разходно перо в проектобюджета за 2026 година са капиталовите разходи, свързани с изпълнението на реформите и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), чието изпълнение приключва след август 2026 г.", заяви днес министърът на финансите Теменужка Петкова.