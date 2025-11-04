Кремъл уби "Газпром": Числата за износа към доскоро най-големия пазар т.е. Европа са потресаващи

От януари до октомври 2025 година руският енергиен монополист "Газпром" е изнесъл за доскоро най-големия си клиент Европа само 14,7 млрд. куб. метра газ. Това е с 45% по-малко от същия период на 2024 година, сочи доклад на МАЕ (Международната агенция по енергетика). А преди руският диктатор Владимир Путин да подпали пълномащабната война в Украйна, европейският пазар на "Газпром" надхвърляше 150-155 млрд. кубични метра годишно, а преди ковид пандемията беше стигнал и над 180 млрд. куб. метра годишно.

До края на тази година износът на синьо гориво на "Газпром" няма да надхвърли 16 млрд. куб. метра, още повече, че ЕС обсъжда да спре новите договори за внос на руски втечнен газ от 1 януари, 2026 година, а вече приетите да могат да се изпълняват до 2028 година. Единствената тръбна артерия за руски газ за Европа остана само "Турски поток", който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нарича "Балкански поток".

Сегашните числа са най-лошите от началото на 70-те години на миналия век, когато СССР започва да продава газ на Европа за пръв път, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA. Освен всичко друго, Европа не изпитва недостиг на газ заради това. Но за сметка на това през последните 9 месеца "Газпром" е на загуба от 170 милиарда рубли, след като миналата година загубите ѝ надхвърлиха 1 трилион рубли.

Руската автомобилна индустрия е на същия хал

Продажбите на нови автомобили в Русия паднаха с 22% за първите 9 месеца и сега са 2-2,5 пъти по-малки, отколкото в началото на 2010-те. От януари до септември производството на автомобили в Русия се е свило с 20%, връщайки се до нивата, наблюдавани през първите месеци на войната с Украйна. Спадът се ускорява с всяко тримесечие. Автомобилите станаха недостъпни за повечето хора в Русия - това е заключението на база данни от Росстат.

През първата година на войната в Украйна, руската автомобилна индустрия загуби половината от производството си и падна до около 450 000 превозни средства годишно. Това не се беше случвало от съветско време. До средата на 2023 г. производството се възстанови до около 80% от предвоенните нива, но сега е спаднало отново, пак до 50%.

