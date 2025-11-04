Русия върти сделки с имоти в България: Кой и как е отговорен да приложи санкциите на ЕС?

Какви конкретни действия е предприело правосъдното министерство, за да предотврати имотни сделки на Руската федерация под българска юрисдикция, които биха нарушили санкциите на ЕС? Отговор на този въпрос, зададен от депутата от ПП-ДБ Любен Иванов, вече е наличен в архива на Народното събрание.

Конкретен повод за питането е информацията, че Русия се кани да продаде свой имот в центъра на София и то в нарушение на европейските санкции. Това е последната засега доза данни – преди това на дневен ред бяха поставяни и комплексът "Камчия" във Варна, и имот край язовир "Искър", както и имоти в столичните квартали "Изгрев" и "Панчарево":

Отговорът е дълъг 6 страници, но в него правят впечатление следните аспекти:

Първо, че търговци, прокуристи, адвокати могат да сезират Агенцията по вписванията, в която имало вече създадена организация във връзка с прилагането на санкциите. Само че във въпроса депутатът Иванов твърди, че "повечето длъжностни лица дори не са запознати с това кои субекти, свързани с Руската федерация, са санкционирани". Но правосъдният ни министър Георги Георгиев казва, че има постоянна комисия за прилагане на санкциите, която е под шапката на Агенцията по вписванията. Тази комисия съблюдава незабавно да се знае кои субекти попадат под евросанкциите, като прави ежедневни проверки.

В конкретния случай, особено важна е информацията, че руската банка "ПСБ Банк" (Промсвязбанк) се сочи като обслужваща банка на бъдещите сделки, а тя е под санкции от ЕС.

Второ, правосъдният министър уверява, че Агенцията по вписванията следи за нови имена (записи) в санкционните списъци на ЕС и се следи има ли подадени заявления в Търговския регистър и Регистъра за юридическите лица, свързани с активи които са под санкции. Специално се следят заявления относно партиди на дружества, които са руска собственост. Ако такова заявление постъпи, се уведомяват правосъдното министерство, МВнР, ДАНС и председателя на Координационната група по прилагане на ограничителните мерки на ЕС "относно необходимостта" да бъдат приложени санкции.

Трето – от обяснението излиза, че ако бъдат прехвърлени акции в българско дружество, които са собственост на руски субект, Агенцията по вписванията може да разбере чак след извършване на прехвърлянето и то само ако собственикът на всички прехвърлени акции е един. Защо – защото по Търговския ни закон прехвърлянето се прави с джиро (чл. 185, ал. 2) и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Четвърто – ако се прехвърля недвижим имот, то съдия по вписванията разпорежда на база съответните документи дали да бъде узаконена промяна в Имотния регистър. "Служителите на Агенцията по вписванията осъществяват административно-техническите действия по вписване, отбелязване или заличаване в изпълнение на разпореждането на съдията по вписванията". С други думи, отговорността е на съдията. Дали обаче контролът и спазването на санкциите следва да попадат в сферата на отговорност на друг субект, извън изпълнителната власт?

Източник: Народно събрание