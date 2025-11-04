34-ата българска полярна експедиция получи националния трибагреник

Държавният глава Румен Радев връчи националния флаг на участниците в 34-ата Българска антарктическа експедиция. На церемония в Гербовата зала знамето прие ръководителят ѝ проф. Христо Пимпирев. За четвърта поредна година българската експедиция ще плава към Ледения континент с българския изследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий".

ОЩЕ: Проф. Христо Пимпирев: 70% от водата се губи във водопроводите

Първата група български учени заминава на 10 ноември към полярната база "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън.

"Който владее ключът към тайните на Белия континент, той владее и нашето бъдеще", каза Радев.

"Един от най-значимите приноси на изследователите на Антарктида е фактът, че през годините успяха да изградят модел на успешно бъдеще за планетата — бъдеще не на войни и взаимоунищожение, а на разбирателство, приятелство, солидарност и взаимопомощ. Именно тези ценности са от ключово значение за оцеляването в суровите условия и за успеха на всяка дейност на този строг и изпитателен континент", допълни президентът.