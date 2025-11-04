Заради авария: Още един голям град остава без вода

Авария преустанови водоподаването в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Причината е спукан довеждащ водопровод от Помпена станция "Лаково".

По информация на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Асеновград екипи работят на място по отстраняване на проблема, предава БТА.

Очаква се водата да бъде пусната към 18:00 часа днес.

През юли една трета от жителите на Асеновград останаха без вода заради авария, възникнала във водопровод Ф 250, захранващ вода от Помпена станция "Лаково".

