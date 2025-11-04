Любопитно:

Ето кои български компании влязоха в топ 100 на Югоизточна Европа

04 ноември 2025, 14:33 часа 290 прочитания 0 коментара
Ето кои български компании влязоха в топ 100 на Югоизточна Европа

Дванадесет български компании попаднаха сред стоте най-големи дружества в Югоизточна Европа (ЮИЕ) в годишната класация SEE TOP 100 на агенцията за бизнес новини SeeNews, публикувана днес. На най-висока позиция, пета, сред българските участници се класира нефтената рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас“. На седма позиция е преработвателят на мед и един от водещите световни доставчици на цветни метали – "Аурубис България”, а "ЛУКОЙЛ България” е на седемнадесета.

Българските компании

Останалите български компании в  SEE TOP 100 са "Акспо България“(27-а позиция), "Национална електрическа компания” (41-ва позиция), "Би Ей Глас“ (57-а позиция), "Лидл България“ (59-а позиция), "Кауфланд България“ (61-ва позиция), "Астра Биоплант“ (70-а позиция), АЕЦ "Козлодуй“ (76-а позиция), "Сакса“ (80-а позиция ) и "София Мед“ (95-а позиция).

Още: Продажбата на "Лукойл": Европейската комисия прави оценка, допитва се и до България

SEE TOP 100 е годишна класация на стоте най-големи компании по общи приходи, регистрирани в Албания, Босна и Херцеговина, България, Молдова, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора.

За четвърта поредна година най-голямата компания в региона остава румънският газов и петролен гигант "ОМВ Петром“, част от австрийската група "ОМВ“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Лидерът, както и много други в класацията обаче, търпят спадове в оборотите и печалбите. За година продажбите на "„ОМВ Петром” намаляват с 13 процента до 6,7 млрд. евро. Въпреки това, с 833 млн. евро печалба през 2024 г., компанията е на първо място в класацията и по този показател.

Още: "Лукойл" продава международните си активи на (не)очакван купувач

На фона на спад в индустриалното производство, слаб износ и свити инвестиции, общите приходи на стоте най-големи компании в Югоизточна Европа намаляват за втора поредна година - с 3,2 процента до 192,1 млрд. евро, а комбинираната им печалба се свива с цели 16 процента до 8,8 млрд. евро, показва SEE TOP 100.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Лукойл Лукойл Нефтохим компании български компании OMV Petrom
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес