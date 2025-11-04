100 кг експлозиви по щаба на "Рубикон": Открити са руските ловци на украински оператори на дронове (ВИДЕО)

Сто килограма експлозиви полетяха към щаба на т.нар. „Рубикон“ - руска единица, специализирана в използването на безпилотни системи, включително бойни, по време на войната на Русия срещу Украйна. Тя е една от най-боеспособните структури на руската окупационна армия, за която страната агресор харчи значителни ресурси. В полуразрушена къща в окупираната Авдеевка (Донецка област) бойци от военното разузнаване на Украйна (ГУР) са открили щаба на руските нашественици от така наречения център „Рубикон“.

Ликвидирани руски офицери и оператори на дронове

"Майстори" от ГУР са се заели с ловците на украински оператори на дронове, съобщават от разузнаването и споделят видео от операцията.

"Въз основа на получените координати за местоположението на врага, майсторите от ГУР деликатно насочиха безпилотния апарат FP-2, оборудван с бойна глава с тегло над 105 килограма, към московчаните в гъстонаселени градски условия. В резултат на удара офицерите и операторите на руските дронове „Рубикон“, които се намираха в щаба, бяха ликвидирани", похвалиха се от украинското разузнаване.

Военната дирекция на Министерството на отбраната на Украйна добавя, че "за всяко военно престъпление, извършено срещу украинския народ, ще има справедливо възмездие".

