Зам.-министър: България все по-уверено заема своето място на световната карта на космическите технологии

"Ако трябва да позиционираме нашата активност, ние сме в посока – засилване на участието ни в космическите дейности". Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа Георги Ангелов по време на откриването на водещото събитие за космоса в България – Националният форум за съвременни космически изследвания. Събитието събра учени, експерти, представители на бизнеса и институциите, за да обсъдят най-новите постижения и бъдещите предизвикателства пред страната ни в областта на космическите технологии и изследвания.

Ангелов подчерта значението на подобни научни инициативи за развитието на сектора у нас. "Това е научен форум, който ежегодно се провежда. Имам удоволствието всяка година да участвам в откриването му, защото подобни събития показват, че в България има установени научни общности, които не само представят изследвания, но и техните практически реализации", коментира той.

По думите на зам.-министъра българската държава следва ясна и последователна политика за насърчаване на космическите дейности. Един от ключовите фактори за това развитие е инвестицията в хората – младите специалисти, които се обучават и подготвят да бъдат част от бъдещето на космическата индустрия.

Ще излитаме ли?

"Един космически сектор се състои от няколко компонента, но най-важният от тях са хората, които обучаваме", подчерта заместник-министърът. Той допълни, че реалистичната политика в тази сфера изисква стабилно финансово обезпечение: "Политиката на държавата е реалистична, когато е подплатена с финансиране. В областта на Космоса разполагаме с множество инструменти, които предоставят възможности за финансиране на проекти."

Сред ключовите събития за страната е и откриването на новия космически център на EnduroSat, което, според Ангелов, позиционира България сред водещите страни в света на сателитните технологии. Това е пример как взаимодействието между образование, наука и бизнес може да донесе реални икономически ползи и международно признание.

Националният форум за съвременни космически изследвания показа, че България все по-уверено заема своето място на световната карта на космическите технологии, като комбинира научен потенциал, иновативен бизнес и целенасочена държавна подкрепа, пише БНР.