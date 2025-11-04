Нов петролен разлив в Черно море - след украинския удар по Туапсе

В Черно море има нов разлив на петрол и това е следствие от успешната украинска въздушна атака срещу руското черноморско пристанище Туапсе. При атаката бяха нанесени щети на тръбопровод и има данни за четири танкера, на които са избухнали пожари - Още: Пожари на четири танкера, потопен по-малък кораб - нови данни за украинския удар по руското пристанище Туапсе
Following the overnight strike on the Tuapse terminal, locals have reported oil spills in the surrounding waters. Visible contamination in the port area confirms damage to fuel infrastructure. https://t.co/qmcZpl2Cln pic.twitter.com/CKtKHpbzbj— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2025
Сателитни снимки, публикувани от BBC, показват петно, което е вече на около 3,6 километра навътре в морето от петролния терминал в Туапсе. И британската медия потвърждава това, което руски източници като опозиционния информационен канал ASTRA оповестиха - че FIRMS, системата за засичане на топлинни петна на НАСА, е показала поне 3 ясно отличими пожара в Туапсе.
Туапсе е дом на рафинерия на "Роснефт" и има терминал, с който се изнася петрол за няколко страни – предимно Китай, Малайзия, Сингапур и Турция, уточнява "Ройтерс". Не е известно дали терминалът функционира след украинската въздушна атака и избухналите пожари - Още: Русия докара нова екокатастрофа на Черно море - разлив от 10 тона петрол
Освен това, сателитно изображения показва и разлив при Керченския пролив, в пристанище "Кавказ". Там се подпали влекач, малко след атаката в Туапсе:
Satellite imagery confirms an oil spill in the Kerch Strait at Port Kavkaz on the Taman Peninsula (Krasnodar region, Russia). The spill follows a fire on a tugboat in the port area reported on Sunday. https://t.co/EOVWQ8G17A pic.twitter.com/U0EZ3xucfe— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025