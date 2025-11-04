Левски замрази преговорите за нови договори с двама от основните играчи на Хулио Веласкес

Ръководството на Левски е замразило преговорите за нови договор с двама от основните играчи в състава на Хулио Веласкес. Става въпрос за централния защитник и национал на България Кристиан Димитров, както и за един от капитаните на „сините“ - Вендерсон Цунами. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, настоящите споразумения на дуото със столичани изтичат след края на настоящата кампания.

В Левски искат да се концентрират върху дербито с ЦСКА

Шефовете на Левски искат да задържат Димитров и Цунами и са в напреднали преговори с тях за новите им контракти. Разговорите обаче са временно замразени от ръководството на клуба. Това не означава, че те със сигурност ще напуснат стадион „Георги Аспарухов“ през лятото. Причината за временното стопиране на преговорите е предстоящото Вечно дерби с ЦСКА. Босовете на „сините“ искат всички футболисти да бъдат максимално концентрирани за сблъсъка с „червените“, а не да се разсейват със странични работи.

Цунами със сигурност ще остане, Димитров е под въпрос

Вендерсон Цунами почти сигурно ще приеме предложението на Левски и ще преподпише своя договор. Бразилецът се чувства отлично в България и иска да остане за постоянно у нас. Ситуацията с Кристиан Димитров е малко по-различна. Централният защитник все още не е дал своя отговор дали възнамерява да продължи да носи „синия“ екип. Към него има интерес от отбори от чужбина и затова той не бърза да се обвързва с родния гранд.

