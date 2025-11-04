Любопитно:

Украйна показа най-новите си AI дронове - ловци на "Шахед", а ценен руски дрон е аут. Успешен саботаж на ГУР при яз. Каховка (ВИДЕО)

Частната украинска телевизия ICTV представи най-новите украински дронове с изкуствен интелект, предназначени да прехващат дронове "Шахед" на разстояние до 100 км. Това означава, че армията ще разполага с още един метод за сваляне на най-масово използваното оръжие от страна на Русия, която провежда всяка нощ мощни въздушни атаки по украински градове, убивайки и ранявайки цивилни. Безпилотните машини иранско производство, които се сглобяват и в икономическата зона "Алабуга" в Татарстан, са основен елемент в нападенията.

Изградени с радарна интеграция и възможности за автоматична атака, всеки от новите дронове струва между 5000 и 10 000 долара.

Още една иновация: FPV дрон с патрони

Друга представена иновация е FPV дрон с патронни цеви и AI насочване, който вече се използва в Харков и Донецк.

Трети армейски корпус също така е разработил „Dobhin’s Spider“ – дрон за пренос на кодифицирани сигнали, който позволява "камикадзе" удари с безпилотни летателни апарати на дълбочина над 50 км в територията на врага.

За първи път - свален е най-новият разузнавателен дрон на Русия

Междувременно, за първи път по време на войната, е бил свален най-новият разузнавателен дрон на Русия. Това е станало над Лиман от 63-та механизирана бригада на Украйна. Самата бригада се похвали с видео:

Дронът носи странното име „Княз Вещий Олег“ - на името на историческия киевски владетел Олег Мъдри, който е живял през IX-X век. Той става принц на Киев и полага основите на държавата Киевска Рус. Използването на името му от руснаците явно е поредният опит да се открадне украинската история.

Украински бойци с успешна операция на дъното на язовир Каховка

Появи се и ВИДЕО 18+ от военното разузнаване на Украйна, заснето от пресъхналото дъно на язовир Каховка, по-конкретно от островите Велики Кучугури, където украински бойци са провели успешна разузнавателна и саботажна операция в „сивата зона” на територията на бившия язовир (т.е. там няма изявен контрол на една от двете страни). Бойците са от подразделението „Братство”, което е част от „Специалното подразделение Тимур” на военното разузнаване на Украйна (ГУР). Те са открили и ликвидирали двама руски окупатори.

Димитър Радев
