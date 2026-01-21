Предлагат композитора Асен Аврамов за орден "Св. св. Кирил и Методий" - първа степен

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Президента на Република България да удостои Асен Аврамов с орден "Св. св. Кирил и Методий" - първа степен за изключителните му заслуги в областта на културата и изкуството. Решението бе взето по предложение на министъра на културата Мариан Бачев, въз основа на писмо от Инициативен комитет от изтъкнати български творци и след изразено положително становище на постоянно действащата в Министерството на културата комисия за държавни отличия.

Още: Христо Мутафчиев: Тошко Йорданов се отнася нагло с културата, Бачев не разбра защо е министър (ВИДЕО)

Предложението за удостояването на Асен Аврамов с орден "Св. св. Кирил и Методий" - първа степен е израз на висока държавна оценка и уважение към неговия изключителен принос за развитието и утвърждаването на българската култура и изкуство, се казва в съобщение от Министерски съвет.

Кой е Асен Аврамов

Снимка: Малък градски театър "Зад канала"

Асен Аврамов е сред най-значимите български композитори и автори на сценична и филмова музика. Той е създател на над 250 партитури за театрални спектакли и повече от 20 партитури за игрални и документални филми, с които представя българската култура както у нас, така и на международната сцена. Неговото творчество се отличава с дълбочина, оригиналност и органично вплитане на българските музикални традиции в съвременен художествен език.

Освен като композитор, Асен Аврамов има и значим принос като педагог и ментор, предавайки своите принципи на хармония, естетика и професионална етика на поколения млади творци в НАТФИЗ "Кр. Сарафов", театралния колеж "Любен Гройс" и Нов български университет. Особено признание заслужават и неговите иновативни музикални ателиета и творчески работилници, уникални със своя подход и въздействие.

Още: Голямо признание от ЮНЕСКО за Центъра по подводна археология в Созопол

Носител е на редица престижни отличия, сред които наградите "ИКАР", "АСКЕЕР", Grand Prix на Международния фестивал в Хърватска, Prix Europa, както и почетния знак на Министерството на културата "Златен век" - звезда.