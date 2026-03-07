Напрежението в Дубай ескалира. ОБТ иска оставки

- 500 българи в Дубай, организирани през български туроператори, вече седмица чакат евакуация
- Български туроператори настояват да финансират чартърите
- Подаваните от тях списъци са просто статистически данни
Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ) настоява за оставки във властта след като над седем дни организирани от туроператори български граждани в Дубай не могат да бъдат евакуирани. Напрежението ескалира, а тоталната липса на информация задълбочава хаоса, отчаянието и гнева.
В писмо до служебния премиер Андрей Гюров, Павлина Илиева, председател на Сдружението, настоява за:
- Незабавна информация кога клиентите на членове на ОБТ ще бъдат включени в евакуационните полети
- Колко още полета се предвиждат и с каква честота
- Редът и критериите за определяне на българските граждани в списъците за евакуация
- Лице за контакт, с което ОБТ да координира извеждането на групите
- Обмен на актуална информация, която своевременно да бъде подаване към тур мениджърите на място
ОБТ е възмутено от тромавия ход на евакуационната кампания, разнопосочните послания и фаталната липса на информация. "Получихме информация, че се организира още един евакуационен полет с авиокомпания ГъливЕр за 326 български граждани, което безспорно е положителна и необходима стъпка, но бих искала да разбера защо и в този полет не са включени туристи, пътуващи по организирани програми на български туроператори", пита Илиева.
В писмото до властта тя подчерта, че всеки ден към двете ведомства – на туризма и външните работи, се изпращат актуални списъци, които вероятно се ползват само за статистика, но не и до реални действия. "Единствената реакция е молба да ги актуализираме и изпратим отново на следващия ден. Не искам да си мисля, че това се прави умишлено, но нито един наш клиент, попълнил и формата за евакуация, не е качен за борда на самолета. Оставаме с впечатление, че нашите списъци служат само за справка на Ситуационния център кой е организиран през туроператор турист, за да не се прибира", категорична е Илиева. Според нея това е сигнал за двоен стандарт към български граждани. "Да не говорим, че това е чудовищно неглижиране на цял един бранш; пълно безхаберие и подигравка с нас и българските граждани в Дубай", обобщава Председателят на ОБТ.
От ОБТ настояват за незабавни решения и план за евакуация. И иска оставката на длъжностните лица, които очевидно не са в състояние да противодействат на кризата.
