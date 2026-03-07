Напрежението в Дубай ескалира. ОБТ иска оставки

500 българи в Дубай, организирани през български туроператори, вече седмица чакат евакуация

Български туроператори настояват да финансират чартърите

Подаваните от тях списъци са просто статистически данни

Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ) настоява за оставки във властта след като над седем дни организирани от туроператори български граждани в Дубай не могат да бъдат евакуирани. Напрежението ескалира, а тоталната липса на информация задълбочава хаоса, отчаянието и гнева.

В писмо до служебния премиер Андрей Гюров, Павлина Илиева, председател на Сдружението, настоява за:

Незабавна информация кога клиентите на членове на ОБТ ще бъдат включени в евакуационните полети

Колко още полета се предвиждат и с каква честота

Редът и критериите за определяне на българските граждани в списъците за евакуация

Лице за контакт, с което ОБТ да координира извеждането на групите

Обмен на актуална информация, която своевременно да бъде подаване към тур мениджърите на място

ОБТ е възмутено от тромавия ход на евакуационната кампания, разнопосочните послания и фаталната липса на информация. "Получихме информация, че се организира още един евакуационен полет с авиокомпания ГъливЕр за 326 български граждани, което безспорно е положителна и необходима стъпка, но бих искала да разбера защо и в този полет не са включени туристи, пътуващи по организирани програми на български туроператори", пита Илиева.

В писмото до властта тя подчерта, че всеки ден към двете ведомства – на туризма и външните работи, се изпращат актуални списъци, които вероятно се ползват само за статистика, но не и до реални действия. "Единствената реакция е молба да ги актуализираме и изпратим отново на следващия ден. Не искам да си мисля, че това се прави умишлено, но нито един наш клиент, попълнил и формата за евакуация, не е качен за борда на самолета. Оставаме с впечатление, че нашите списъци служат само за справка на Ситуационния център кой е организиран през туроператор турист, за да не се прибира", категорична е Илиева. Според нея това е сигнал за двоен стандарт към български граждани. "Да не говорим, че това е чудовищно неглижиране на цял един бранш; пълно безхаберие и подигравка с нас и българските граждани в Дубай", обобщава Председателят на ОБТ.

От ОБТ настояват за незабавни решения и план за евакуация. И иска оставката на длъжностните лица, които очевидно не са в състояние да противодействат на кризата.

