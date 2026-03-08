Велико! Никола Цолов постигна историческа първа победа във Формула 2!

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов направи мечтан старт на новия сезон във Формула 2, след като спечели основното състезание от Гран при на Австралия. Българинът стартира от пета позиция на стартовата решетка, но успя да изпревари всичките си конкуренти и да излезе начело, за да постигне историческа първа победа в състезание от Формула 2.

Никола Цолов спечели Гран при на Австралия във Формула 2

Цолов, който през миналия сезон записа два старта във Формула 2, сега показа огромния си потенциал в първото си състезание от новия сезон. Той демонстрира отлична скорост и заслужи първата си победа във Формула 2, която е и първата българска победа в историята въобще. Той бе безгрешен от първия до последния завой в състезанието и си заслужи първото място по категоричен начин.

Още: Ред Бул и Кампос отварят вратата за Формула 1 пред Никола Цолов, но той сам трябва да направи голямата крачка

Никола Цолов направи много прецизни изпреварвания в хода на състезанието и работи отлично с гумите, за да ги опази максимално. Той бе много премерен и спокоен във всеки един ход. Зад пилота на Кампос завършиха Рафаел Камара (Инвикта) и Лауренс ван Хьопен (Тридент). Цолов участва и в спринта в "Мелбърн Парк" и не успя да влезе в точките, но днес показа на какво е способен.

"Вчера беше много лош ден за нас. Знаех, че днес имам нова възможност и отново успях да се изправя на крака. Стартът беше добър, имаше удар в началото, който трябваше да избегна. После трябваше да запазя гумите живи. Онзи ден бях в битката за полпозишън и знаех, че мога да бъда най-бърз днес", заяви Цолов след състезанието.

"Не бях особено стресиран, знаех, че ще имам възможност и трябваше да бъда там, за да я използвам. Кампос е моето семейство, това е моят отбор. Страхотно е, искам да спечеля всеки един момент с тях, и с Ред Бул разбира се", добави още той.

Още спортни новини четете в Actualno.com!