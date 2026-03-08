Сити обърна Нюкасъл, Челси изстрада успех над "холивудски" тим, Арсенал се помъчи с третодивизионен отбор

Манчестър Сити обърна Нюкасъл при визитата си на "Сейнт Джеймсис Парк" и се класира за 1/4-финалите от турнира за ФА Къп. Харви Барнс изведе "свраките" напред в резултата в 18-ата минута. До почивката Савиньо възстанови паритета. В началото на втората част Омар Мармуш осъществи пълния обрат, а в 65-ата минута египетският нападател сложи и точка на спора. В този мач той водеше атаката, а Ерлинг Холанд получи почивка.

Сити, Челси и Арсенал са напред

По-рано през деня Челси също се класира за четвъртфиналите с победа с 4:2 след продължения над втородивизионния Рексъм, чиито собственици са известните актьори Райън Рейнълдс и Роб Макълхени. Редовното време завърши при 2:2. Успехът на "сините" на "Рейскорс Граунд" дойде по изключително труден начин, тъй като домакините на два пъти повеждаха, а друг техен гол в продължението бе отменен заради засада, въпреки че в този момент вече бяха с човек по-малко на терена.

Ryan Reynolds, Rob McElhenney and Wrexham fans applauding their 10-man side's hard fought performance vs. Chelsea despite the loss 👏 pic.twitter.com/j3FENQ5UH1 — ESPN FC (@ESPNFC) March 7, 2026

Арсенал пък надделя с 2:1 над играещия в Лига 1 (третото ниво) отбор на Мансфилд Таун. Домакините, които са на 22-о място от 24 отбора и са водени от Найджъл Клъф, се бориха с всички сили и могат да съжаляват, че в доста моменти не успяха да стигнат до гол – както и за да поведат, така и за да изравнят.

Нони Мадуеке откри резултата четири минути преди края на първото полувреме, но „жълто-сините“ изравниха пет след подновяването на втората част благодарение на Уили Евънс. Еберечи Езе донесе успеха на водачите в класирането на Висшата лига след подаване на Кристиан Норгорд.

