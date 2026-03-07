Юнайтед не успя, но Ботев Враца го направи! "Зелените лъвове" бият за подстрижка

Ботев Враца постигна първа победа за календарната 2026-а година. "Зелените лъвове" се наложиха с 1:0 над Арда Кърджали на свой терен в двубой от 25-ия кръг на Първа лига. Врачани с днешните точки събират 31 и се нареждат на 9-ото място, само на една от днешния си съперник, който е пред тях. Милен Стоев вкара единствения гол в срещата в 64-ата минута, засичайки центриране от Кристиян Малинов от ъглов удар.

Ботев Враца победи Арда

Впоследствие Димитър Велковски от Арда пък беше отстранен от игра с директен червен картон и остави тима си с 10 човека до края на срещата. След мача старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов направи любопитно изказване. Той заяви, че възпитаниците му ще му помогнат да се подстриже, защото е дал такова обещание. Думите му напомнят на прословутия фен на Манчестър Юнайтед, който все още чака "червените дяволи" да запишат петия си пореден успех, за да премахне своите буйни коси.

ПОБЕДА! +3️⃣ Въпреки всичко... 1:0 срещу Арда❗ Милен Стоев реализира с глава през второто полувреме👍 Posted by Botev Vratsa on Saturday, March 7, 2026

"Победата си е победа, със суха мрежа още по-добре. Това е отборна задача, отговорната и отборна игра в защита. Сухата мрежа ще ни помогне да ни даде самочувствие да може да реализираме попадения. Момчетата с този гол ще ми помогнат да се подстрижа, защото им бях обещал", заяви Тодор Симов.

