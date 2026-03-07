"Липсваш ми": Тервел Замфиров се обърна с емоционални думи към сестра си Малена

Братът на Малена Замфирова - Тервел Замфиров заяви пред bTV, че състезанието изобщо не е на преден план за него и че е изненадан, че е влязъл във финалите и е стигнал дотук.

„Днес карам за нея, цялата Световна купа кара за нея. Всички я обичаме, липсва ни много. Надяваме се и се молим да е с нас следващия сезон“, каза Замфиров след четвъртфинала, след който отпадна.

Преди очакваната интервенция той съобщи обнадеждаващи новини.

„Днес, след състезанието, отивам да я видя. По телефона разбрах, че се подобрява спрямо вчера“, каза Тервел.

„Всички сме на една вълна и в крайна сметка сме едно семейство. Тя е най-малката, любимото дете в това семейство. На всички им се къса сърцето за нея и питат как да помогнат. Изпращат ѝ цветя, картички, снимки, клипчета, карат с лентите. Всеки е солидарен, на всеки му е мъчно и всеки е гневен, че такива инциденти се случват на пистата“, допълни бронзовият медалист от Олимпийските игри.

В края на разговора той се обърна към сестра си с емоционални думи.

„Малена, обичам те! Липсваш ми! Сигурен съм, че следващата година ще се върнеш и отново ще караме!“

