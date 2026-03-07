Най-важните новини за деня: 7 март, 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 март.

СЛЕД СИГНАЛ ЗА ЗАПЛАХИ: ЕВРОПРОКУРОР ГЕОРГИЕВА ВЕЧЕ ИМА ОХРАНА ОТ МВР

Временно отстранената от поста български европрокурор Теодора Георгиева вече е под охраната на МВР. Това е станало по искане на служебния правосъден министър Анрей Янкулов, съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. "Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", където е разпределен за проверка. След анализ на случая, е взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана", аргументира се той.

РУСИЯ ПОРАЗИ ЖИЛИЩНА СГРАДА В ХАРКОВ И ДОНЕСЕ СМЪРТ (ВИДЕО)

В нощта на 6 срещу 7 март руските сили са предприели балистична ракетна атака срещу висока сграда в квартал Киевски във втория по големина украински град Харков. Първоначалните съобщения сочеха за 10 пострадали, включително две деца. Под развалините остават хора, като впоследствие бе намерено и тяло на 65-годишна жена. Към момента броят на загиналите е най-малко шестима, съобщиха местните власти, включително момче и 13-годишно момиче.

ПРОМЯНА НА ИГРАТА В УКРАЙНА? РУСИЯ "УБИВА АМЕРИКАНЦИ", А Ѝ СВАЛЯТ САНКЦИИТЕ. "МОЗЪКЪТ НА ПУТИН" С КОНСПИРАЦИЯ ЗА ВОЙНА НАТО-КИЕВ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Путин е престъпник - той убива американци, като предоставя разузнавателна информация на Иран, затова Русия трябва да бъде наказана за масовия хаос и смъртта" - такива гласове вече се чуват в Републиканската партия на американския президент Доналд Тръмп след материал на The Washington Post, разкрил, че Москва предоставя на Техеран ценна информация за удари срещу американските сили в Близкия изток на фона на операция "Епична ярост" на САЩ срещу Ислямската република. Думите са на републиканския конгресмен Джо Уилсън.

НЯМА ДА МАХАТ "ЩОРИТЕ" НА СВЕТОФАРА НА ОРЛОВ МОСТ, ОЩЕ СЕ ОЦЕНЯВА ИМА ЛИ ЕФЕКТ

Няма основание за премахвана на т. нар. "щори" на светофара за десен завой на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" на Орлов мост. Мярката е въведена с цел повишаване на безопасността и предстои да бъде оценен реалният ѝ ефект след достатъчно дълъг период на наблюдение. Това каза за Actualno.com зам.-кмета по транспорта Виктор Чаушев. Припомняме, че Европейския център за транспортни политики изпратиха писмо до кмета на София Васил Терзиев с искане тези устройства да бъдат премахната.

ОРБАН ПОСТАВЯ КАПАНИ: КАК ЗЕЛЕНСКИ СИ ИЗПУСНА НЕРВИТЕ

Досега предизборната кампания на Виктор Орбан можеше да се разглежда като абсурдна, възмутителна или просто смешна. За да отвлекат вниманието от корупцията, шуробаджанащината и лошото икономическо състояние в страната, както и да се представят като единствения „сигурен избор”преди изборите на 12 април, унгарският премиер и неговата партия "Фидес" измислят фиктивни външни заплахи: за „мафиотска Украйна", която ограбвала унгарците, за „войнолюбеца Брюксел”, който искал да увеличи данъците в Унгария и да праща унгарци на фронта, и не на последно място за милиони нелегални мигранти, които пресичали унгарските граници заради войната в Близкия изток.

КАКВО Е ДА СИ БЪЛГАРИН В "СРЪБСКИ СВЯТ": ИВАН НИКОЛОВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

Пред изчезване ли е българското малцинство в Сърбия и какво е да си българин в "Сръбски свят". Гост в Студио Actualno Балкани е Иван Николов, председател на Българския културен център в Босилеград. "Питате ме какво е да си в "Сръбски свят" - изобщо не е лесно да живееш в страна, която не те приема като равноправен гражданин, а като евентуален враг, който е опасен за техните доктрини", заяви Николов.