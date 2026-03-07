Ювентус громи, Аталанта със светкавичен частичен обрат, фурорът пак победи (Резултати от Серия А)

Ювентус разгроми с 4:0 Пиза в двубой от 28-ия кръг на Серия А и прекъсна серията си от 4 поредни двубоя в Калчото без победа. Всички попадения за "Старата госпожа" паднаха през второто полувреме. На "Алианц Стейдиъм" точни за домакините бяха Андреа Камбиазо, Кефрен Тюрам, Кенан Йълдъз и Жереми Бога. Българският национал Росен Божинов остана неизползвана резереа за гостите. Юве събра събра 50 точки и остава на 6-ото място в таблицата, докато “кулите” са на дъното с 15 пункта.

По-рано през деня фурорът на сезона Комо продължава изненадващия си рейд към местата за участие в Шампионската лига. Тимът на Сеск Фабрегас победи Каляри като гост с 2:1 и вече натрупа 51 точки, с които се изравни с намиращия се на 4-о място отбор на Рома. Домакините от Каляри, за които на пейката остана българският нападател Иван Сулев, са 13-и с 30 точки, на 6 пред първия в зоната на изпадащите Лече. Комо се намира в страхотна форма, като през седмицата направи 0:0 с Интер (Милано) за Купата на Италия.

Джанлука Скамака вкара два бързи гола за Аталанта, с които изравни между 75-ата и 80-ата минута, но не успя да донесе победа срещу Удинезе. Срещата авърши 2:2. След този резултат „бергамаските“ са на 7-о място с 46 точки, с 1 по-малко от намиращия се пред тях Ювентус. Гостите от Удине са 10-и с 36.

Резултати от 28-ия кръг на Серия А:

Каляри – Комо - 1:2

Аталанта – Удинезе - 2:2

Ювентус – Пиза 4:0