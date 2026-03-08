Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Световният номер 1 Алкарас отново не остави шансове на Григор в Индиън Уелс

08 март 2026, 3:36 часа 4180 прочитания 0 коментара
Голямата тенис звезда на България Григор Димитров отстъпи на световния номер 1 Карлос Алкарас с 2-6, 3-6 за малко над час игра в среща от втория кръг на първия за годината турнир от сериите Мастърс 1000 - този в Индиън Уелс. Българинът преодоля Теренс Атман в първия кръг, но Алкарас се оказа твърде голяма хапка за Гришо, който дълго време отсъстваше от кортовете заради контузия. Испанецът отново не остави шансове на Димитров, както бе и при последната им среща в Индиън Уелс на осминафиналите миналата година.

Развой на мача Григор Димитров - Карлос Алкарас в Индиън Уелс 2026

Сет 1

Мачът започна със сервис гейм на Алкарас, спечелен на 15. Григор му отговори със същото - поведе с 40:0, и макар да загуби една точка, успя да спечели безпроблемно подаването си за 1-1 гейма. Алкарас взе и второто си подаване - този път на 30, а след това стигна и до първия си брейкбол в мача, като се възползва и успя да пробие Григор, за да поведе с 3-1. Алкарас нямаше проблеми да затвърди пробива за 4-1, а после Григор взе сервис гейм на нула за 4-2 в полза на испанеца. Алкарас също взе следващия сервис гейм на нула, за да поведе с 5-2, а след това успя да направи и втори пробив в сета, за да затвори частта с 6-2.

Григор Димитров

Сет 2

Втората част започна с убедителен сервис гейм на Алкарас, в който Григор взе само една точка. Във втория гейм Григор поведе с 40:15, а после допусна двойна грешка, но все пак успя да го вземе, за да изравни за 1-1. В третия гейм Григор стигна до първия си брейкбол в мача, повеждайки с 40:30, но не успя да се възползва, като Алкарас отрази точката за пробив и поведе с 2-1. След това българинът спечели подаването си, за да изравни за 2-2. Последва размяна на още няколко сервис гейма, но в осмия гейм Алкарас нанесе своя удар и проби Димитров на 15, за да поведе с 5-3. Последва сервис гейм на 15, с който испанецът затвори мача с 6-3.

Преди мача

Григор Димитров стартира кошмарно новия сезон 2026 след дълго отсъствие от кортовете заради контузия, но в първия кръг в Индиън Уелс успя да запише важна победа над французина Теренс Атман. Всъщност Григор сам си усложни задачата, след като можеше да затвори двубоя в два сета, но се пропука в края на втория сет, което наложи да играе и трети сет при много ветровито време.

Григор Димитров - Карлос Алкарас

Димитров взе символичен реванш от Атман, след като загуби от него на старта на предния турнир в Акапулко. Сега обаче вниманието на българина е изцяло насочено към седмия му двубой срещу Алкарас, като до момента има две победи и четири загуби. Любопитното е, че последната среща между двамата бе именно в Индиън Уелс през 2025-та, когато Алкарас се наложи с 6-1, 6-1 на 1/8-финалната фаза.

Сега Димитров излиза с мисъл за победа срещу Алкарас, макар и да е аутсайдер в срещата. И двете победи на Гришо срещу Алкарас са постигнати на твърди кортове, каквато е настилката и в Индиън Уелс. Рекордното класиране на българина в този турнир е 1/2-финал от 2021-ва. Освен за точки за световната ранглиста, Григор се бори и за сериозен награден фонд в Индиън Уелс.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Григор Димитров Мастърс Индиън Уелс Карлос Алкарас
