Геният Ламин Ямал донесе "шампионска" победа на Барселона в Ла Лига

08 март 2026, 0:45 часа 416 прочитания 0 коментара
Барселона постигна изключително ценен успех с 1:0 при визитата си на Атлетик Билбао в двубой от 27-ия кръг на Ла Лига с 1:0. На "Сан Мамес" единственият гол в срещата отбеляза Ламин Ямал, който блесна с поредно гениално изпълнение в 68-ата минута. Каталунците не направиха кой знае какво, но се поздравиха с една от т.нар. "шампионски победи". Те събраха 67 точки - на 4 от Реал Мадрид. Баските са девети с 35 пункта.

Ямал с гол красавец

Още в самото начало домакините можеха да открият резултата, но удар на Кансело към собствената врата не се оплете в мрежата, а се отби в напречния стълб. В десетата минута Наваро замени принудително Гомес. Последва период на битка. Към края на полувремето гол на Уилямс не бе признат заради засада, а до почивката Торес се отчете с пропуск. 

За втората част Ханзи Флик реагира с пускането в игра на Педри. Въпреки това Гарсия трябваше да се намесва два пъти при изстрели на резервата Сансет. В 62-рата минута мощта на Барса в нападение се увеличи с влизането на терена на Роберт Левандовски, Рафиня и Фермин Лопес. В герой на вечерта обаче се превърна друг футболист.

Педри намери Ямал, който вкара изключително красив гол с помощта на гредата за 1:0. До края на мача "лос кулес" не допуснаха фрапантни грешки. 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
