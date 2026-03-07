Левски привлича нов хищник в атака! Ясно е кога пристига в София

Ръководството на Левски ще реагира подобаващо след контузията на Мустафа Сангаре и трите загуби от Лудогорец в кратък срок. "Сините" ще се подсилят с нов таран в нападение. Неговото име е Марко Дуганджич. 31-годишният футболист е юноша на Осиек. През кариерата си е играл за тимовете на Тернана, Матера, Ботошани, Сочи, Рапид Букурещ и арабския Ал Таи. Хърватинът е висок 190 см, като може освен на върха на атаката да играе и по двете крила.

Новият нападател на Левски

В момента Дуганджич е свободен агент, като за последно е играл във ФК Сеул. Очаква се той да присъства на стадион „Георги Аспарухов“ на мача между Левски и Локомотив Пловдив от 25-ия кръг на Първа лига. Хърватинът трябва да влезе в обувките на Мустафа Сангаре, като това ще се случи единствено при успешно преминати медицински прегледи. Изследванията са предвидени за понеделник.

В момента старши треньорът Хулио Веласкес може да разчита единствено на Хуан Переа. Бившият нападател на Локомотив Пловдив обаче си изкара червен картон в мача срещу Лудогорец, което ще принуди испанския испанец да излезе без типичен таран срещу Локомотив Пловдив.

