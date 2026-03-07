Правителството на Гюров:

Левски привлича нов хищник в атака! Ясно е кога пристига в София

07 март 2026, 23:22 часа 405 прочитания 0 коментара
Левски привлича нов хищник в атака! Ясно е кога пристига в София

Ръководството на Левски ще реагира подобаващо след контузията на Мустафа Сангаре и трите загуби от Лудогорец в кратък срок. "Сините" ще се подсилят с нов таран в нападение. Неговото име е Марко Дуганджич. 31-годишният футболист е юноша на Осиек. През кариерата си е играл за тимовете на Тернана, Матера, Ботошани, Сочи, Рапид Букурещ и арабския Ал Таи. Хърватинът е висок 190 см, като може освен на върха на атаката да играе и по двете крила.

Новият нападател на Левски

В момента Дуганджич е свободен агент, като за последно е играл във ФК Сеул. Очаква се той да присъства на стадион „Георги Аспарухов“ на мача между Левски и Локомотив Пловдив от 25-ия кръг на Първа лига. Хърватинът трябва да влезе в обувките на Мустафа Сангаре, като това ще се случи единствено при успешно преминати медицински прегледи. Изследванията са предвидени за понеделник.

По следите на забравените

В момента старши треньорът Хулио Веласкес може да разчита единствено на Хуан Переа. Бившият нападател на Локомотив Пловдив обаче си изкара червен картон в мача срещу Лудогорец, което ще принуди испанския испанец да излезе без типичен таран срещу Локомотив Пловдив.

ОЩЕ: "Избра да ходи по казината в София, вместо да играе в Барселона или Челси", а после бе забъркан в скандал с "черно тото" в Първа лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Марко Дуганджич
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес