МВнР с нови данни за евакуацията на българи от Близкия изток

Евакуацията на българите в засегнатите от въздушните атаки в Близкия изток продължава. По данни на Ситуационния център на МВнР към 9:30 часа на 7 март (събота), в рамките на операцията съдействие е оказано и продължава да се оказва на български граждани. До момента са евакуирани общо 1207 граждани - чрез Кризисния щаб - 953, а чрез туроператори – 254. Към момента няма български граждани за евакуация от Ирак.

Предстоящи полети от Дубай

Полет на Bulgaria Air на 7 март, организиран от туроператор за 180 души;

Чартър за 180 души със съдействието на Министерството на туризма;

Чартър за 220 души със съдействието на Министерството на туризма.

За Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия

Продължава да е затворено въздушното пространство над Кувейт. През последните дни броят на българските граждани, поискали съдействие за евакуация от Кувейт чувствително е нараснал - на 40 души. В периода 6-7 март две групи от общо шестима българи се извеждат по сухопътен маршрут Кувейт - Рияд и търговски полет до София.

Към момента е обявено отваряне на въздушното пространство на Катар, като за 7 март ще са налични ограничен брой полети.

По информация от Посолството в Доха през днешния ден (7 март) предстои няколко групи български граждани да се придвижат по сухопътен маршрут до Рияд. Оттам ще пътуват до България с търговски полети.

Работи се по вариант за извеждане на български граждани, съвместно със съюзнически и партньорски държави.

Извършена е евакуация на общо 21 български граждани с полет на Австрия от Риад до Виена по линия на механизма за сътрудничество в ЕС - 14 от Бахрейн, 6 от Саудитска Арабия и 1 от Катар.

За Израел

Международните граждански летища в Израел остават затворени. По тази причина единствените възможности за напускане към момента са по сухопътни маршрути.

14 краткосрочно пребиваващи в Израел български граждани бяха изведени със съдействието на друга държава членка на ЕС по сухопътен маршрут през границата с Египет до летище Шарм ел Шейх. Оказано бе съдействие на още други двама български граждани да напуснат Израел по сухопътно до летище Аман и полет до европейска дестинация.