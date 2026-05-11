Прогноза за времето - 12 май 2026 г. (вторник)

През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността временно ще намалее. Ще духа слаб, в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°.

Още: Жълт код в 18 области заради валежи

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Валежи в планините

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

Дъжд и по морето

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19°-20° по северното до 24°-25° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ