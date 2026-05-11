Най-важните новини за деня: 11 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 май 2026 г.

"ПИРОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА": "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ПРЕДЛАГА "СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА" ЗА ХРАНИТЕ

"Прогресивна България" внесе в Народното събрание първия пакет от законопроекти, насочени срещу високите цени на хранителните продукти и спекулативните практики в търговията. Предложенията предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, като целта е да бъдат ограничени нелоялните практики по веригата от производител до краен клиент.

СЪДЕБНАТА РЕФОРМА НА ПБ: ОГРАНИЧАВАТ ВСС, ЧИСТЯТ ВЪРХОВЕТЕ И БЕЗ ВТОРИ ШАНС ЗА БИВШИТЕ ГОЛЕМИ

Хората на Румен Радев в 52-ото Народно събрание искат да вържат ръцете на настоящия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) и да ограничат бившите големи в съдебната система и техните заместници да участват в нов ВСС. Това става ясно от една от първите законодателни инициативи на парламентарната група на "Прогресивна България" - промените в Закона за съдебната власт.

КАКВО ПИШЕ В АРХИВА НА ПЕТЬО ЕВРОТО: ЯНКУЛОВ РАЗКРИ КАКВО Е ВИДЯЛ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ БОЕЦ

Бившият служебен вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов разкри отчасти какво пише в архива на Петър Петров-Еврото, внесен от гражданското сдружение БОЕЦ в Министерство на правосъдието по време на работа на служебния кабинет. В архива има предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу конкретни магистрати. Тези документи обаче били доста стари – правени в периода 2020-2021 година, посочи той в студиото на сутрешния блок на bTV. Още: След информацията за пътувания с Петьо-Еврото: Правосъдният министър с първи думи за Емилия Русинова (ВИДЕО)

БЕТОНИРАНЕ НА КОРУПЦИОННИЯ МОДЕЛ? НОВА ЗАМ.-МИНИСТЪРКА В МОН УЛИЧЕНА В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА МИЛИОНИ ЕВРО ПАРИ

Новоназначената за заместник-министър на образованието Ася Панджерова е замесена в скандал с конфликт на интереси при усвояването на евросредства по европейската програма за международен образователен обмен "Еразъм+" през 2017 и 2018 г., пише Mediapool. При схемата над 1.6 млн. евро са насочени към организации и фирми, свързани с близки до Панджерова лица. Въпреки установените нарушения и последвалото връщане на средства към Европейската комисия, институциите в България така и не стигат до персонална отговорност. На този фон тя е назначена от премиерът Румен Радев за зам.-министър точно в образователното ведомство.

ИВО МИРЧЕВ РАЗКРИ, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ДОСТАТЪЧНО ДОКУМЕНТИ ЗА СМЕТКИТЕ НА ПЕЕВСКИ

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев разкри, че в ДБ имат доказателства за имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски, но временната комисия, която предложиха през миналата седмица не мина, за да ги разгледа. Той обвини "Прогресивна България", че се страхува от това да види документите за лидера на ДПС, както и че се опитва да го брани, препращайки въпросите към изпълнителната власт. Още: "ДБ": Няма да допуснем разпиляване на демократичната общност

ПАВЕЦ ЧАИРА, ВРЪЩАНЕ КЪМ РУСКИЯ ПЕТРОЛ, ДОГОВОРЪТ С "БОТАШ": ОТГОВОРИТЕ НА ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

Има добри предпоставки да се работи. Оставихме неща, които не налагат да се действа на пожар. Това заяви досегашният служебен енергиен министър Трайчо Трайков. Той изрично уточни, че няма да дава непоискани съвети, защото добре знае какво е някой извън кухнята да съветва и съответно какво би излязло, ако се следват буквално такива съвети.

ЗА КОЯ ОЛИГАРХИЯ ГОВОРИ РАДЕВ? ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА ОБЯСНЯВА (ВИДЕО)

Аз мисля, че неговият отказ (на Румен Радев) да подкрепи ясно показва, че се промени политическият дискурс. Приоритетите на либералите не са приоритети на Радев. В този смисъл той ще смени и дневния ред. Каза, че няма да допусне тези противоречия в парламента да завладеят дискурса.

ПЪРВИ ТЕСТ ЗА РАДЕВ В ЕС: ИЗБИСТРЯ СЕ 21-ВИЯТ ПАКЕТ ОТ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ

Руският "сенчест флот" отново е на прицела на Европейския съюз. Брюксел вижда възможност да подготви поредния кръг от санкции срещу Москва, а разпръснатата мрежа от остарели танкери с неясна собственост, използвани за превоз на руски петрол по целия свят, вероятно ще бъде основна цел, споделят европейски дипломати и служители пред Politico. Затягането на "винтовете" върху флота трябва да помогне да се прекъсне един от най-важните източници на приходи за Кремъл, както и да се увеличи натискът върху диктатора Владимир Путин да отстъпи от максималистичните си искания във всяко едно бъдещо мирно споразумение за Украйна.

РУСИЯ ПЪЛЗИ НА ФРОНТА, ОФАНЗИВАТА СЕ ПРОВАЛЯ И ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 3 ГОДИНИ ИНИЦИАТИВАТА Е В УКРАЙНА (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се опита да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп, че неговите войски вървят към неизбежна победа в Украйна, като изтъкна, че Киев трябва да предаде целия източен регион на Донбас, за да избегне предстоящо поражение. Само че ситуацията на бойното поле разказва съвсем друга история. След като отбелязаха успехи в края на миналата година, руските военни сериозно забавиха темпото. В някои части на Украйна те загубиха територия. При средния месечен темп на напредък досега през тази година - на Русия ще ѝ отнеме повече от три десетилетия, за да установи пълен контрол над Донбас, което Кремъл е поставил като условие за прекратяване на войната.

ОТ "НАРКОМАН" ДО "Г-Н ЗЕЛЕНСКИ": ПУТИН УСЕЩА, ЧЕ УКРАИНСКИЯТ КОТЛОН ПАРИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Отново се обръщам към военнослужещите във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) – вземете властта в своите ръце. Изглежда по-лесно да се договорим с вас, отколкото с тази шайка наркомани и неонацисти, която се установила в Киев". "Украинската страна, г-н Зеленски, е готов да проведе лична среща. Да, чух за това". И двете изказвания са на руския диктатор Владимир Путин – първото е от 2022 година, когато той нареди пълномащабна инвазия на армията си в Украйна, второто е след като се наложи Зеленски да спре украинските далекобойни дронове, за да има спокоен парад за Деня на победата в Москва – ОЩЕ: Зеленски: Притиснахме малко Путин и той вече е готов за истински преговори

ЕДИН ДОНАЛД В ЗАМЯНА НА ДРУГ ДОНАЛД: ИТАЛИЯ ПРОМЕНЯ ВЪНШНАТА СИ ПОЛИТИКА СЛЕД УПРЕЦИТЕ НА САЩ

Италия започна да препозиционира външната си политика след серията от упреци, отправени от американския президент Доналд Тръмп срещу италианския премиер и цялата страна заради това, че Джорджа Мелони защити папата, както и отказа да съдейства на САЩ във войната в Иран и в обезопасяването на Ормузкия проток, докато там не бъде постигнат мир. Във връзка с това позициониране миналата седмица беше особено интензивна за Италия откъм външнополитически събития. На 7 и 8 май в Рим се изредиха няколко политици от Европа, САЩ и Африка, а на 4 май Мелони посети две държави в Азия, в търсене на тови партньори.

"КАКВО, ПО ДЯВОЛИТЕ, СТАВА": РЕАКЦИЯТА НА БИЗНЕСА ЗА ТРЪМП И ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви операция "Проект Свобода" за премахване на блокадата на Ормузкия проток, оставяйки ръководителите на корабоплавателни и застрахователни компании озадачени, пише The Times.