Ще бъде историческо! ЦСКА може да приключи ерата Лудогорец

“Левски и ЦСКА първи и втори, връщат си хегемонията и тогава още повече ще се говори за край на ерата Лудогорец“. Това заяви спортният журналист Николай Илиев в последния епизод на предаването “Точно попадение“. Според него ЦСКА може да се бори за второто място в Първа лига дори и да си подсигури предварително участие в Лига Европа чрез Купата на България. Той добави, че едно такова събитие би поставило още повече въпросителни около ерата Лудогорец.

“Очертава се много интересно“

“За ЦСКА вече прави впечатление, че го има тоя фактор да си взимат големите мачове. Защото биха и Лудогорец, сега някой ще каже с един гол, но Мохамед Брахими се показа като играч за големите мачове. И като се сетим в началото на годината как беше едва ли не на изхода, и сега, че решава такива големи мачове… Аз честно казано не очаквах дори толкова рано в плейофите ЦСКА да затвори разликата в точките като бие и Лудогорец, и ЦСКА 1948 за първенството. Очертава се много интересно, защото виждаме, че с тая 1 точка (разлика между Лудогорец и ЦСКА 1948 и ЦСКА) може другата седмица да е друг отбор, който да има тая 1 точка преднина. Ще е интересно и ако наистина се стигне до там ЦСКА и Лудогорец в последния кръг да решават второто място“, започна Николай.

Още: Истерия за билети за финала за Купата: Феновете на ЦСКА изкупиха Сектор Г!

“Ще се говори за край на ерата Лудогорец“

“Ще бъде още по-интересно, защото, да кажем, че дори и ЦСКА вече да си е осигурил място в Лига Европа през Купата. Самата идея да завърши на второ място, аз съм сигурен, че и премиите ще са по-големи за това, пък и за самия престиж си е такова постижение. Направо историческо. Левски и ЦСКА първи и втори, връщат си хегемонията в България и тогава още повече, според мен, ще се говори за край на ерата Лудогорец. Пък представи си съвсем да не играят в Европа. Което на мен ми е малко вече теория на вероятностите, но го има тоя шанс“, завърши Илиев. Повече по темата можете да видите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

Още: Треньор разкри на какво се дължи страхотната форма на крило на ЦСКА (ВИДЕО)