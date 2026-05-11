Напрежението преди финала се покачва: феновете на Локомотив Пловдив скочиха на тези на ЦСКА

На 20 май ще се проведе един от най-големите мачове през сезона в българския футбол. Става въпрос за финалът за Купата на България, където в сблъсък за трофея ще се изправят ЦСКА и Локомотив Пловдив. Но напрежението се повдига още от сега, като спорът за това как ще бъдат разпределени билетите са срещата предизвика голям отзвук. Феновете на Локомотив Пловдив от “Трибуна Бесика“ излязоха с публикация, в която отговарят на тези на ЦСКА.

Трибуна Бесика: “Искаме да изясним няколко неща“

Ето какво написаха от “Трибуна Бесика“: “С насмешка четем поредния жалък опит на ловешкото ГМО да ни засегне на тема бройка фенове. В тази връзка искаме да изясним няколко неща: Ние сме отбор и фенове от град Пловдив и сме горди от този факт. Ние нямаме фенове от всякакви знайни и незнайни села в България, които идват на два мача в годината за да се снимат на пълен стадион, а през останалото време да ходят по няколкостотин човека и да слушаме как играчите си говорят на терена.

“Във всяка нормална държава в един финал има равнопоставеност“

Ясно е, че ЦСКА имат повече фенове, но това е финал за купата на България, на който на всичкото отгоре ние се водим домакини, но това не значи, че билетите трябва да се делят на този принцип. Във всяка нормална държава в един финал има равнопоставеност. Това не е състезание кой ще купи повече билети. Ние не желаем да бъдем въвличани в подобен комерсиален шантаж от страна на профилигата, обслужващите червени медии и деклараторите от сектор Г, които продължават да говорят за етноси, а забравят кой съвсем наскоро въртеше кючеци на едни сватби.

Призоваваме за вземане на адекватни решения за да не се нажежава още повече обстановката около този финал. Нещо, което нито БПФЛ нито полицията ще желаят!“

