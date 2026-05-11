Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Любо Пенев: “Понякога никой не е готов за това, което ни поднася живота! Бъдете на терена, футболът има сърце“

11 май 2026, 18:36 часа 282 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Любо Пенев: “Понякога никой не е готов за това, което ни поднася живота! Бъдете на терена, футболът има сърце“

Легендата на ЦСКА българския футбол Любослав Пенев пусна емоционална публикация във връзка с “Мач на надеждата“, който ще се проведе на стадион “Лазур“ в Бургас, на 6 юни. Благотворителното събитие ще е в помощ на хората, които се борят с ракови заболявания. За никого не е тайна, че Пенев дори в момента води битка с коварната болест. А през 1994 г. именно ракът му попречи да участва в незабравимото американско лято.

Любо Пенев: “Благодаря от сърце за тази подкрепа“

Ето какво написа Любослав Пенев: “ Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов. На 6 юни от 17:00 ч., на стадион „Лазур“ в Бургас ще се проведе „Мач на надеждата“, организиран от Фондация Стилиян Петров – кауза, която дава сила и надежда на хората, изправени пред онкологични заболявания. Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път.

Още: Любослав Пенев си взе сбогом с Борислав Михайлов

“Футболът винаги е събирал хората“

Обръщам се лично към всички футболисти – активни и ветерани: Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце. Футболът винаги е събирал хората – и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда. Към всички вас – бъдете част от „Мач на надеждата“. Дайте надежда с присъствие, с подкрепа, със споделяне. Понякога най-важните победи не се измерват с резултат. На 06.06.2026 г., от 17:00 ч., стадион „Лазур“, Бургас. Този мач не е за резултат. Той е за живот“.

Още: Любо Пенев се чувства чудесно, стана ясно защо не е получил финансова помощ от Испания

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Любослав Пенев "Мач на надеждата"
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес