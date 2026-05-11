Любо Пенев: “Понякога никой не е готов за това, което ни поднася живота! Бъдете на терена, футболът има сърце“

Легендата на ЦСКА българския футбол Любослав Пенев пусна емоционална публикация във връзка с “Мач на надеждата“, който ще се проведе на стадион “Лазур“ в Бургас, на 6 юни. Благотворителното събитие ще е в помощ на хората, които се борят с ракови заболявания. За никого не е тайна, че Пенев дори в момента води битка с коварната болест. А през 1994 г. именно ракът му попречи да участва в незабравимото американско лято.

Любо Пенев: “Благодаря от сърце за тази подкрепа“

Ето какво написа Любослав Пенев: “ Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов. На 6 юни от 17:00 ч., на стадион „Лазур“ в Бургас ще се проведе „Мач на надеждата“, организиран от Фондация Стилиян Петров – кауза, която дава сила и надежда на хората, изправени пред онкологични заболявания. Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път.

“Футболът винаги е събирал хората“

Обръщам се лично към всички футболисти – активни и ветерани: Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце. Футболът винаги е събирал хората – и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда. Към всички вас – бъдете част от „Мач на надеждата“. Дайте надежда с присъствие, с подкрепа, със споделяне. Понякога най-важните победи не се измерват с резултат. На 06.06.2026 г., от 17:00 ч., стадион „Лазур“, Бургас. Този мач не е за резултат. Той е за живот“.

