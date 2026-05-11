Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Половин България в специален код. Времето утре - 12 май 2026 г.

11 май 2026, 12:26 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Половин България в специален код. Времето утре - 12 май 2026 г.

На 12 май 2026 г. минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Климатични емоции. Месечна прогноза за времето за май 2026 г.

Опасно в планините

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

Дъжд и по морето

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19°-20° по северното до 24°-25° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 11-17 май 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес