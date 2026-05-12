Разкритие: Пакистан крие ирански военни самолети на своя територия?

12 май 2026, 0:33 часа 431 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Пакистан тайно е позволил на Иран да разположи военни самолети, сред които и разузнавателен самолет RC-130, на своята стратегическа въздушна база Нур Хан близо до Равалпини, въпреки че Исламабад публично се представя като посредник между Техеран и Вашингтон. Това предава CBS, като се позовава на свои източници.

Освен това Иран е преместил цивилни самолети в Афганистан, като една от машините на Mahan Air е преместена от Кабул в Херат за безопасност по време на въздушните удари на Пакистан по Кабул през март. Пакистански и талибански служители от Афганистан отрекоха твърденията, докато американски служители казват, че споразумението изглежда е било насочено към предпазване на ирански активи от американски удари.

Елин Димитров
