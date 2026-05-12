Войната в Украйна:
На живо

НА ЖИВО: Примирието с Иран е на "живоподдържащи системи", призна Тръмп

12 май 2026, 0:18 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НА ЖИВО: Примирието с Иран е на "живоподдържащи системи", призна Тръмп

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля подновяване на „Проект Свобода“. В интервю за Fox News в понеделник той уточни, че подновяването ще се разшири отвъд ескортирането на кораби през Ормузкия проток. По думите му този път ескортирането от американски военни на кораби в пролива ще бъдат само част от една по-широка военна операция. Тръмп отбеляза, че все още не е взел окончателно решение по въпроса. Прекратяването на огъня между САЩ и Иран е на „живоподдържащи системи“, след като Тръмп „прочете онзи боклук, който ни изпратиха“, визирайки предложените от Иран условия, заяви Тръмп от Овалния кабинет в понеделник. „Те си мислят, че ще ми омръзне това, или ще ми омръзне, или ще имам някакъв натиск, но няма никакъв натиск, изобщо няма натиск. Ще имаме пълна победа“, добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп мирни преговори Ормузки проток война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес