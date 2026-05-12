НА ЖИВО: Примирието с Иран е на "живоподдържащи системи", призна Тръмп

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля подновяване на „Проект Свобода“. В интервю за Fox News в понеделник той уточни, че подновяването ще се разшири отвъд ескортирането на кораби през Ормузкия проток. По думите му този път ескортирането от американски военни на кораби в пролива ще бъдат само част от една по-широка военна операция. Тръмп отбеляза, че все още не е взел окончателно решение по въпроса. Прекратяването на огъня между САЩ и Иран е на „живоподдържащи системи“, след като Тръмп „прочете онзи боклук, който ни изпратиха“, визирайки предложените от Иран условия, заяви Тръмп от Овалния кабинет в понеделник. „Те си мислят, че ще ми омръзне това, или ще ми омръзне, или ще имам някакъв натиск, но няма никакъв натиск, изобщо няма натиск. Ще имаме пълна победа“, добави той.