Мълния изпепели къща в Мъглиж след силна буря (ВИДЕО и СНИМКИ)

11 май 2026, 23:52 часа 577 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Силна буря и градушка нанесоха сериозни щети в района на Мъглиж, след като мълния подпали и изпепели къща, съобщава Meteo Balkans. Инцидентът е станал малко след преминаването на мощна гръмотевична буря, съпроводена с интензивна градушка и проливен дъжд.

По първоначална информация огънят е избухнал след удар от мълния, като пламъците бързо обхванали сградата. На място са изпратени екипи на пожарната, които са се борили с огъня в продължение на часове. Няма данни за пострадали хора.

Лошото време е причинило щети и в други части на региона, а местните жители съобщават за унищожена реколта, наводнени дворове и прекъсвания на електрозахранването.  Синоптиците предупреждават, че през следващите дни остава повишен рискът от силни бури, градушки и гръмотевични явления в различни части на страната.

Градушка Мълния Мъглиж реколта пожар
Елин Димитров Редактор
