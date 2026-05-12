Икономист: Основният двигател на инфлацията са държавните разходи, а не търговските вериги

Темата за цените и инфлацията отново застана на дневен ред. Повод станаха двата нови законопроекта, внесени от управляващите – единият за промени в Закона за защита на конкуренцията, а другият в Закона за защита на потребителите. Според властта целта е да се ограничи нелоялната конкуренция, да се дадат повече инструменти на регулаторите и да се проследи целият процес на ценообразуване.

В "Интервюто от деня" икономистът Агоп Каспарян коментира дали подобни мерки могат реално да овладеят инфлацията и какви са истинските причини за поскъпването. „Не беше най-удачният момент за подобни мерки“ Според Каспарян подобни опити вече са правени, включително и от служебни кабинети: „Правени са опити, дори и в служебните кабинети на сегашния премиер, от министри, които и в момента са във властта. Ефектът показва, че това не е ефектът, който искаме. Мисля, че това не беше най-удачният и най-правилният момент.“

Икономистът насочи вниманието към състоянието на държавните финанси и предупреди, че именно там се крие основният проблем: „България в момента е с рекорден бюджетен дефицит. Най-просто казано – имаме много повече разходи, отколкото приходи в държавната хазна.“ Той допълни, че ако дефицитите и държавните харчове продължат да растат със същото темпо, „не ни чака нищо добро“.

„Обвиняват се бизнесите вместо да се реши истинският проблем“ Каспарян критикува подхода на управляващите да насочват вниманието към търговските вериги и доставчиците: „Новата власт не ни послуша и тръгна от болната глава да прехвърля проблема, като едва ли не обвинява цялата верига на доставки, всички бизнеси и големите вериги", добави той.

По думите му става дума за „световни немски вериги, едни от най-големите в Европа“, които в момента са обвинявани в некоректни търговски практики. Той коментира и новите понятия, които се предвижда да бъдат въведени – като „справедлива цена“ и „прекомерна цена“: „Много ми е интересно какви ще бъдат трактовките на всички тези нови термини. Не е ясно как ще се тълкуват и каква ще бъде реакцията при проверки.“

Според него новите мерки ще доведат основно до повече администрация и бюрокрация: „Това, което виждам като икономист, е изключително огромна административна тежест и огромна бюрокрация. Отново се говори за регистри, ежедневно подаване на цени и ежедневно следене.“

„Информацията за цените отдавна е публична“

Каспарян отбеляза, че информацията за цените и конкуренцията и в момента е лесно достъпна: „Ако си отворим телефоните, можем да видим цените във всички вериги. Те са ясни от много време. Това не е скрита информация.“

Според него истинският проблем е друг: „Не виждам по никакъв начин ограничаване на бюджетните харчове на държавата. Това е основната причина, която в момента помпа инфлацията.“ „Нови заеми ще бъдат една от най-големите грешки“ Икономистът беше категоричен, че увеличаването на държавния дълг би било опасно: „Новите заеми ще бъдат едно от най-грешните неща, ако се направят.“

Той предупреди, че държавата вече плаща сериозни средства за лихви и при продължаване на тази политика тежестта ще стане още по-голяма: „Ще имаме огромни милиарди, които след няколко години трябва да платим. Реално няма да спрем харчовете, а ще продължаваме да гасим пожара с гориво.“ „Трябват съкращения и оптимизация в администрацията“

Каспарян заяви, че държавата трябва да предприеме сериозни реформи в публичния сектор: „Едно от най-важните неща е да се спре автоматизираният механизъм за увеличение на заплатите в държавната администрация.“ Той посочи и прекалено големия брой заети в държавния сектор: „Не може държавата да ми обяснява, че близо 700 хиляди заети в държавната администрация работят ефективно.“

На въпрос дали това означава съкращения, икономистът отговори директно: „Сигурно трябва да се съкрати държавната администрация.“ Според него тези хора могат успешно да преминат към частния сектор, който вече изпитва сериозен натиск: „Частният сектор е принуден да се бори с държавната администрация, защото за първи път средната заплата в държавния сектор надвишава тази в частния. Всичко това изкуствено помпа инфлацията.“

Критики към финансовата политика

Каспарян коментира и назначенията във финансовото министерство, като изрази надежда, че експертите в институцията ще надделеят: „В Министерството на финансите има много големи експерти и се надявам разумът от тях да тръгне нагоре.“ Той подчерта, че мерките за овладяване на инфлацията трябва да идват през държавния бюджет, а не чрез обвинения към бизнеса: „През държавния бюджет трябва да се вземат мерки за намаляване на инфлацията, а не да се твърди, че цените се увеличават заради нелоялни практики.“

„Трябва ограничаване на паричната маса“ В края на разговора икономистът даде пример с политики, които според него работят в други държави: „Това, което трябва да се копира, е ограничаването на паричната маса в обръщение.“ И обобщи: „Трябва стягане на колана – намаляване на държавните разходи, оптимизиране на държавния сектор и ограничаване на харчовете през заплати и обществени поръчки.“